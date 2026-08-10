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Τραμπ: Θέλω από το Ιράν αποζημιώσεις για τους νεκρούς και τραυματίες του πολέμου κι όχι μόνο

Ο Τραμπ ζητά αποζημίωση και για «τις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων δολοφονημένων Ιρανών διαδηλωτών»
Τραμπ: Θέλω από το Ιράν αποζημιώσεις για τους νεκρούς και τραυματίες του πολέμου κι όχι μόνο
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Αποζημιώσεις απαιτεί τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν για «τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά» σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου.

Με ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Δευτέρας (10.08.2026) ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αξιώσουν «αποζημιώσεις» από το Ιράν για τις ανθρώπινες απώλειες.

Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους πέντε μήνες, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως «είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά» σε επιθέσεις ανά τον κόσμο.

Υπογράμμισε πως αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί, μεταξύ άλλων, «στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών» που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια.

«Για να μην αναφέρω τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν θα έπρεπε να καταβάλει αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στο αντιτορπιλικό USS Cole.

Την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση, τον Οκτώβριο του 2000 στην Υεμένη, είχε αναλάβει η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε πως έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να θέσουν την αξίωση για καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

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