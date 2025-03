Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ και 7,3 Ρίχτερ στην Ταϊλάνδη: Κατέρρευσαν κτίρια – Φόβος για πολλούς νεκρούς

Μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, ταρακούνησε τη Μιανμάρ, το πρωί της Παρασκευής (28.03.2025). Ταυτόχρονα, άλλη ισχυρή δόνηση 7,3 Ρίχτερ χτύπησε και την Ταϊλάνδη.

Ο σεισμός στη Μιανμάρ είχε εστιακό βάθος 10 χλμ., όπως αναφέρει το USGS ενώ λίγα λεπτά μετά ακολούθησε και μετασεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ.

Ο μετασεισμός είχε και αυτός εστιακός βάθος 10 χλμ. και τα πρώτα βίντεο δείχνουν τα κτίρια να καταρρέουν.

Όπως θα δείτε, οι κάτοικοι των 2 περιοχών ζουν στιγμές απόγνωσης καθώς από τη μια στιγμή στην άλλη, οι πολυκατοικίες ξεκίνησαν να κουνιούνται, με πολλές από αυτές να καταρρέουν μπροστά στα μάτια τους.

Άνθρωποι έτρεχαν στους δρόμους ζητώντας βοήθεια καθώς υπάρχει φόβος για αρκετούς εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Δημοσιογράφοι του AFP στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, Ναϊπιντάου, δήλωσαν ότι δρόμοι λύγισαν από τη δύναμη των δονήσεων και κομμάτια από οροφές έπεσαν από κτίρια.

Όσον αφορά την Ταϊλάνδη, ο σεισμός «χτύπησε» την πρωτεύουσα της χώρας και δυστυχώς η κατάσταση στην περιοχή είναι τραγική. Αναφορές κάνουν επίσης λόγο για κατάρρευση δεκάδων κτιρίων και ουρανοξυστών.

Συγκεκριμένα υπάρχουν αναφορές για 43 παγιδευμένους εργάτες κάτω από ουρανοξύστη που κατέρρευσε.

A 7.7 magnitude Mandalay earthquake was also felt in Bangkok, where an entire construction building has collapsed. pic.twitter.com/0moBXpj1sG — Heung Min Son (@heungburma) March 28, 2025

7.7 magnitude earthquake in Myanmar, tremors felt in Laos, Thailand, India, china too.



Scary shit, building fell in Thailand. pic.twitter.com/lMSp0rlto1 — ray tio (@nahnah64) March 28, 2025

WATCH: Strong earthquake hits Bangkok, sending pool water over edge of building pic.twitter.com/r8eUr1c2gX — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

Ένα από τα κτίρια που κατέρρευσαν ήταν υπό κατασκευή. Εντός του δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν εργάτες αλλά εικόνες από το Reuters δείχνουν αρκετούς εργαζομένους είτε να κλαίνε, είτε να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος προσπαθώντας να συνέλθουν από το σοκ είτε να είναι λερωμένοι από την σκόνη που σήκωσαν τα συντρίμμια.

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6 — Masood (@Masood9876) March 28, 2025

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 16 mi S of #Sagaing (#Myanmar) || 9 min ago (local time 13:02:18). Follow the thread for the updatespic.twitter.com/PYE1YSdE9o — EMSC (@LastQuake) March 28, 2025

12:20 am | Birmania (Myanmar) | Sismo Magnitud 7.7 (mediciones variables entre sistemas de monitoreo) percibido también en Tailandia y Bangkok. Información en proceso. pic.twitter.com/iSpBalU2JB — Ernesto Rivera Mx (@ErnestoRiveraMx) March 28, 2025

BTS Skytrain rocks violently in Bangkok earthquake!#แผ่นดินไหว pic.twitter.com/aSAdSZgTxg — Chrome Crumpet (@ChromeCrumpet) March 28, 2025

Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και αυτή τη στιγμή όλα τα κτίρια έχουν εκκενωθεί.

Πέρα από τις ζημιές εντός της πόλης, ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε και την κατάρρευση της κεντρικής γέφυρας Sagaing που βρίσκεται στη Μιανμάρ.

A powerful earthquake, registering a magnitude of 7.7 on Richter scale, struck with its epicenter near Mandalay, Myanmar. This significant seismic event resulted in damage, including the collapse of sections of the old Sagaing Bridge.



pic & video crd#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/nhVUbLNJiW — Lim in Black & Blue (Rest) (@jefflovelim) March 28, 2025

«Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πυτζάμες μου», δήλωσε η Νουανγκάι κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, δίνοντας μια εικόνα για τα όσα έζησαν οι κάτοικοι της περιοχής.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το πόσα ή το αν υπάρχουν θύματα ενώ οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.