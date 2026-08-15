Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 20 νεκροί – Κατέρρευσαν κτίρια, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Φλόρες, περίπου 68 χιλιόμετρα από την πόλη Εντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, ενώ το εστιακό βάθος ήταν μικρό.

Η κύρια σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 05.58 τοπική ώρα –00.58 ώρα Ελλάδας– και είχε μέγεθος 7,7 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Ο απολογισμός αυξήθηκε σημαντικά μέσα σε λίγες ώρες. Αρχικά οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών είχαν ανακοινώσει δύο θανάτους, ενώ αργότερα ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάντες Λάκα Λένα, έκανε λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα από τα θύματα σκοτώθηκαν στον ύπνο τους από συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών στην Ινδονησία, ενώ σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην πόλη Μαουμέρε.

Στους τουλάχιστον 20 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (15.08.2026) την ανατολική Ινδονησία , με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Φλόρες. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε κτίρια που κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Μετά την κύρια δόνηση ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 6,1 Ρίχτερ, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων και δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί σε πολλά σημεία της Φλόρες, αναζητώντας ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί σε κτίρια. Η Κοινή Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της χώρας είχε αναφέρει από τις πρώτες ώρες ότι τουλάχιστον ένα κτίριο κατέρρευσε, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες.

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Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία: Πανικός στις ακτές και προειδοποίηση για τσουνάμι

Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στις παράκτιες περιοχές, με τις Αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι και να καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τις ακτές.

Αρχικά είχε προειδοποιηθεί ο πληθυσμός για το ενδεχόμενο κυμάτων ύψους από 0,5 έως 3 μέτρα. «Καλούμε τους πληθυσμούς κατά μήκος των βόρειων ακτών της Φλόρες και ζωνών του νότου, νότιων νησιών της και της νότιας περιοχής, να απομακρυνθούν αυτόνομα αμέσως», δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι, αξιωματούχος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Στη Μαουμέρε, κάτοικοι εγκατέλειψαν τις παράκτιες περιοχές και κατευθύνθηκαν προς υψηλότερα σημεία. Ανταποκριτής του AFP ανέφερε μάλιστα ότι παρατηρήθηκε υποχώρηση της θάλασσας, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για την εκδήλωση τσουνάμι.

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Εικόνες που μετέδωσαν ινδονησιακά τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν και την περιοχή Ναγκεκέο, καθώς και κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές.

🇮🇩 You’re watching an entire building shake at the Maumere port, in Indonesia.



The footage is wild and hard to look away from.



Writer: Lucaspic.twitter.com/54XRX3yU9c — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 15, 2026

Ηρθη η προειδοποίηση έπειτα από περίπου τρεις ώρες

Οι Αρχές κατέγραψαν τελικά κύματα τσουνάμι ύψους από 19 έως 30 εκατοστά, σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα για τα οποία είχε εκδοθεί η αρχική προειδοποίηση.

Περίπου τρεις ώρες μετά την κύρια σεισμική δόνηση, οι ινδονησιακές Αρχές ανακοίνωσαν την άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι. Η προσοχή των υπηρεσιών στρέφεται πλέον στις επιχειρήσεις εντοπισμού εγκλωβισμένων, στην περίθαλψη των τραυματιών και στην καταγραφή των ζημιών.

Στον «δακτύλιο της φωτιάς»

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης τεκτονικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα οι ισχυροί σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις να αποτελούν συχνό φαινόμενο.

Στις αρχές Ιουλίου είχε σημειωθεί στη χώρα σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Μία από τις πλέον πολύνεκρες καταστροφές των τελευταίων ετών σημειώθηκε το 2018 στην Παλού, στην Κεντρική Κελέβη, όταν σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών και το τσουνάμι που ακολούθησε στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 2.200 ανθρώπους.