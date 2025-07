Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Γιατροί συνεχίζουν εγχείρηση την ώρα που «χτυπά» ο Εγκέλαδος

Η αφοσίωσή τους στους ασθενείς δεν γνωρίζει όρια – και το απέδειξαν ξανά. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που γιατροί χειρουργούν ασθενή, την ώρα που σημειώνεται ο καταστροφικός σεισμός των 8,8 Ρίχτερ στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου και δείχνει τη χειρουργική ομάδα να συνεχίζει απτόητη, ενώ το έδαφος και το κτίριο αρχίζουν να σείονται. Παρά τη σφοδρότητα των δονήσεων του σεισμού στην Ρωσία, οι γιατροί παραμένουν στις θέσεις τους.

Ένας από αυτούς μάλιστα σκύβει πάνω από τον ασθενή για να τον προστατεύσει, κρατώντας τον σταθερά πάνω στο χειρουργικό τραπέζι.

Russia Kamchatka



Despite the 8.8 magnitude earthquake Russian doctors do not leave the operating table and continue to operate#Tsunami #Pacific #Ocean pic.twitter.com/qwtDy20aCc