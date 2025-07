Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Στις στέγες πολίτες στην Ιαπωνία μετά τις προειδοποιήσεις για τσουναμι

Μετά τον τεράστιο σεισμό 8,8 Ρίχτερ κοντά στην χερσόνησο της Καμτσάτκα στην Ρωσία, η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Πολίτες ανέβηκαν στις στέγες κτιρίων για ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις από το Χοκάιντο και τη ρωσική πλευρά, τα αρχικά κύματα ήταν μικρότερα από τα αναμενόμενα — περίπου 30 με 40 εκατοστά — και όχι τα 3 μέτρα που είχαν προβλέψει οι αρχές. Το τσουνάμι έχει ήδη αρχίσει να φτάνει σε ορισμένες περιοχές της Ιαπωνίας, μετά τον σεισμό στην Ρωσία.

BREAKING: JAPAN ROOFTOPS FILL AS TSUNAMI ALERT SPREADS



In Japan, people are heading for rooftops after tsunami alerts hit following the huge quake in Russia’s Far East.



