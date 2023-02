Δεκαοκτώ ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία και την βορειοδυτική Συρία και οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 3.100.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD) ο απολογισμός των θυμάτων στην χώρα ανέρχεται πλέον σε 2.379, ενώ πάνω από 1300 είναι οι νεκροί στη Συρία μέχρι αυτή την ώρα.

Οι επαρχίες Γκαζιαντέπ και Καχραμάνμαρας έχουν υποστεί το σφοδρότερο πλήγμα από τη μανία του Εγκέλαδου, ενώ μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ, τη Μαλάτια, το Ελαζίγκ, την Οσμπανίγιε, το Κιλίς, το Αντιγιαμάν, τη Σανλιούρφα και τα Άδανα.

Τουλάχιστον 2.834 κτίρια κατέρρευσαν, σύμφωνα με την ενημέρωση της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 14.483 ενώ 7.840 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν.

Οι συνεχείς μετασεισμοί σκορπούν τον τρόμο στους κατοίκους και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο το έργο των σωστικών συνεργείων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Ο σεισμός των 7,8 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος εδώ και 84 χρόνια στην Τουρκία. Το 1939 σεισμός 7,9 βαθμών στο Ερζιντζάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 33.000 ανθρώπους. Σήμερα, όμως, εννέα ώρες μετά το πρώτο χτύπημα του Εγκέλαδου (04:17 τοπική ώρα) ακολούθησε νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Την επόμενη εβδομάδα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα, ενώ στις σεισμόπληκτες περιοχές η λειτουργία τους θα ανασταλεί για δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Το υπουργείο Άμυνας κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους.

Ψάχνουν επιζώντες στα συντρίμμια του νοσοκομείου του Ισκεντερούν

Ομάδες διασωστών ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια του κρατικού νοσοκομείου του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα), το οποίο ισοπεδώθηκε εν μέρει από τους σεισμούς που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία.

Καθώς έπεφτε το σκοτάδι στην περιοχή, ένας τραυματίας ανασύρθηκε από τα χαλάσματα. Οι διασώστες σκαρφάλωσαν σε έναν μεγάλο σωρό από τσιμέντο και τούβλα, που κάποτε ήταν η μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου. Παρά τη βροχή και το κρύο, ελπίζουν ότι θα βρουν και άλλους ζωντανούς. Οι γεννήτριες δουλεύουν συνεχώς, δίνοντας φως στην περιοχή.

🔴 BREAKİNG NEWS

IT WAS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 5606 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY.

images from Malatya. Don’t worry I’m fine, it’s snowing heavily#Turkey #deprem #Earthquake #Kahramanmaras #malatyapic.twitter.com/yiuAbuTy5q — Eren ☭🇹🇷 (@Eren50855570) February 6, 2023

Πολλοί συγγενείς ασθενών έχουν συγκεντρωθεί, περιμένοντας να μάθουν μια είδηση για τους αγαπημένους τους.

«Έχουμε έναν ασθενή που είχε μεταφερθεί στο χειρουργείο αλλά δεν ξέρουμε τι συνέβη», είπε η Τούλιν, μια 30χρονη γυναίκα, σκουπίζοντας τα δάκρυά της ενώ προσευχόταν. «Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ήδη χάσαμε τρεις συγγενείς σήμερα, μεταξύ αυτών και τη θεία μου. Ο θείος μου είναι εκεί… Ο Θεός να δώσει να μην τον χάσουμε κι αυτόν».

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn — JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023

Στο τμήμα του νοσοκομείου που στέκει ακόμη όρθιο, γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ό,τι μπορούν για να φροντίσουν τους τραυματίες, εν μέσω χάους. Καθώς τα ασθενοφόρα δεν επαρκούν, πολλοί φτάνουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα, δεκάδες κείτονται ξαπλωμένοι σε στρώματα στο πάτωμα, πλάι στην είσοδο του νοσοκομείου.

Ένας τραυματιοφορέας φτάνει φωνάζοντας «Έρχεται παιδί… παιδί, παιδί!» και ένας συνάδελφός του τρέχει να το σκεπάσει με μια κουβέρτα.

Μια νοσηλεύτρια της μονάδας εντατικής θεραπείας, η Μέρβε, είπε ότι έκανε νυχτερινή βάρδια την ώρα που χτύπησε ο σεισμός. «Ξαφνικά, το κτίριο άρχισε να τρέμει (…) Εγώ και οι φίλοι μου δεν προσπαθήσαμε να φύγουμε, δεν αφήσαμε τους ασθενείς. Τότε ακούσαμε έναν τρομερό θόρυβο, το κτίριο άρχισε να καταρρέει», αφηγήθηκε. «Οι σκάλες καταστράφηκαν, δεν μπορούσαμε να βγουμε έξω. Δεν ξέραμε στην αρχή ότι το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου είχε πέσει. Αλλά όταν βγήκαμε από την αίθουσά μας, ο διάδρομος ήταν συντρίμμια».

Η Μέρβε σώθηκε. Οι συνάδελφοι και οι ασθενείς στην άλλη πτέρυγα του κτιρίου δεν ήταν τόσο τυχεροί. «Έχουν περάσει 15 ώρες, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κανένα συνάδελφό μου, κανένας από αυτούς που είναι κάτω από τα συντρίμμια δεν έχει ανασυρθεί. Δεν άφησαν τους ασθενείς τους, δεν ξέρω τι να πω», πρόσθεσε.

Περισσότερα από 1.200 κτίρια καταστράφηκαν από τον σεισμό στην επαρχία Χατάι, όπου βρίσκεται το Ισκεντερούν. Τουλάχιστον 520 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χατάι, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κοτζά. «Η παλιά πτέρυγα του κρατικού νοσοκομείου κατέρρευσε από τον σεισμό. Η προσπάθεια διάσωσης συνεχίζεται», είπε ο υπουργός.

Πάνω από 1300 νεκροί στη Συρία

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.400 τραυματίστηκαν λόγω των σεισμών που έπληξαν σήμερα τη Συρία (το επίκεντρο των οποίων εντοπίζεται στη γειτονική Τουρκία), σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και διασώστες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 593 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.411 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά). Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, περισσότεροι από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.050 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ