Σεισμός στη Μιανμάρ: Στους 1.700 οι νεκροί και 300 οι αγνοούμενοι – Η χούντα βομβάρδισε αντάρτες μετά τις πρώτες δονήσεις

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών που προκάλεσε προχθές Παρασκευή (28.03.2025) ο καταστροφικός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (30.03.2025) η στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας.

Ο σεισμός στη Μιανμάρ έχει δημιουργήσει ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, αφού πολιτικές υποδομές και εγκαταστάσεις έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 1.700, οι τραυματίες σε 3.400 και οι αγνοούμενοι σε 300, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

Την ίδια στιγμή, σωστικά συνεργεία και πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια από το εξωτερικό φτάνουν στην χώρα, ενώ τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της χούντας, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ αναμένεται να αυξηθεί και ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ινδία, η Κίνα και η Ταϊλάνδη συγκαταλέγονται στις γειτονικές χώρες της Μιανμάρ που έχουν στείλει υλικοτεχνική βοήθεια και διασώστες μαζί με τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και τη Ρωσία.

More than 1,600 people have been killed in Myanmar following a powerful earthquake, and thousands of others were left injured. @CordeliaSkyNews reports from Bangkok where the search for survivors has been ‘challenging, frustrating and agonising’. pic.twitter.com/zfFTJ92R8z

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) υποστήριξαν στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων BBC ότι η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ πραγματοποίησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον ανταρτών, λίγες ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Ο ΟΗΕ χαρακτήρισε τις καθεστωτικές αεροπορικές επιδρομές «εντελώς εξωφρενικές και απαράδεκτες», ενώ αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς από τα πλήγματα της χούντας στην περιοχή Ναούνγκ Τσο της πολιτεία Σαν.

Getting aid into Myanmar can be difficult as the country has been ravaged by civil war and is largely isolated from the world.@SkyNewsThomas looks at how these problems have been compounded by the 7.7 magnitude earthquake which struck on Friday.



