Στα ερείπια σπιτιού στην Τζαντάιρις, μια πόλη στη Συρία που επλήγη σφοδρά από τον σεισμό της Δευτέρας, οι διασώστες εντόπισαν ένα ζωντανό νεογέννητο βρέφος το οποίο ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομφάλιο λώρο με τη νεκρή μητέρα του.

Το μικρό κορίτσι είναι η μοναδική επιζήσασα μιας οικογένειας όλα τα μέλη της οποίας σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η τετραώροφη πολυκατοικία στην οποία διέμεναν στη Συρία, μετά τον ισχυρό σεισμό.

Στην πόλη αυτή, στα σύνορα με την Τουρκία, οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα του πατέρα του βρέφους, του Αμπντάλα Μλεϊχάν, της μητέρας του Άαφρα, τριών αδελφών της, του αδελφού της και της θείας της.

«Αναζητούσαμε τον Αμπού Ρουντάινα και την οικογένειά του, αρχικά βρήκαμε την αδελφή του, στη συνέχεια τη σύζυγό του, στη συνέχεια τον Αμπού Ρουντάινα. Βρίσκονταν όλοι ο ένας κοντά στον άλλο», εξήγησε ένας στενός φίλος της οικογένειας ο Χαλίλ Σαουάντι.

«Στη συνέχεια ακούσαμε έναν ήχο όταν σκάβαμε, τραβήξαμε τα χώματα και βρήκαμε αυτή τη μικρή, δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε.

Το βρέφος ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομφάλιο λώρο με τη μητέρα του. «Τον κόψαμε και ο εξάδελφός μου μετέφερε το βρέφος στο νοσοκομείο», συνέχισε ο Σαουάντι.

