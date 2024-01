Τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν στην Ιαπωνία τον σεισμό – μαμούθ των 7,6 ρίχτερ τα πρώτα λεπτά και μετά την ειδοποίηση που έλαβαν περιέγραψε στην ΕΡΤ ο σεισμολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο φονικός σεισμός των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική ακτή της Ιαπωνίας ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους, ενώ παραμένει απροσδιόριστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων και χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

«Ένα λεπτό πριν από τον ισχυρό σεισμό λάβαμε μήνυμα -όπως το δικό μας 112-, στα κινητά μας που έλεγε: “μείνετε ήσυχοι και ήρεμοι αλλά καλυφθείτε“. Και έτσι έγινε, υπήρξε απόλυτη ηρεμία και όλοι έκαναν αυτό που είχαν διδαχτεί από μικρά παιδιά. Κανείς δεν πανικοβλήθηκε γιατί είναι απόλυτα εξοικειωμένοι και τρία λεπτά μετά το σεισμό το κρατικό κανάλι ΝΗΚ έβγαλε ανακοίνωση για το τσουνάμι, με χάρτη που έδειχνε τις επικίνδυνες περιοχές και το αναμενόμενο ύψος του κύματος σε διάφορες περιοχές».

«Υπήρξε απόλυτη ηρεμία. Δεν είδαμε ανθρώπους να πανικοβάλλονται. Δεν είδαμε ανθρώπους να τρέχουν δεξιά αριστερά. Όλοι έμειναν στις θέσεις τους και έκαναν αυτό που έχουν διδαχτεί από μικρά παιδιά να κάνουν» τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

If you stand with the people of Japan , during this tough time in which they are experiencing a Tsunami and earthquake ; U wont pass without liking this tweet ❤May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami #Japan #Tsunami #viralvideos pic.twitter.com/M9D7CjcaoZ