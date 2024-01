Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί από το σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία την Δευτέρα (01.01.2024).

Μετά το σεισμό των 7,6 Ρίχτερ, η Ιαπωνία χτυπήθηκε από άλλους 155 σεισμούς, πολλοί από τους οποίους ήταν πάνω από 5 Ρίχτερ.

Ο σεισμός αυτός, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, προκάλεσε μικρό τσουνάμι στις ακτές κι ανάγκασε πολλούς κατοίκους να σπεύσουν να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο το ταχύτερο δυνατόν.

Τα κύματα ωστόσο ευτυχώς δεν είχαν μεγάλο ύψος, παρότι αρχικά κηρύχθηκε ο μέγιστος συναγερμός από την JMA. Μετρήθηκε πως έφθασαν το 1,2 μέτρο στον λιμένα Ουατζίμα, στη χερσόνησο Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισικάουα.

Το επίπεδο κινδύνου τσουνάμι κατόπιν μειώθηκε και όλες οι προειδοποιήσεις ανακοινώθηκε εντέλει από την JMA πως αίρονται στις 10:00 (στις 03:00 ώρα Ελλάδας).

Ο νομός Ισικάουα επλήγη από 155 σεισμικές δονήσεις από χθες στις 16:00 ως σήμερα στις 09:00 (02:00 ώρα Ελλάδας). Οι περισσότερες είχαν μέγεθος μεγαλύτερο από τους 3,0 βαθμούς, κατά την ίδια υπηρεσία.

Οι σεισμοί αυτοί προκάλεσαν «πολυάριθμα θύματα» και μεγάλες υλικές ζημιές, καθώς κτίρια κατέρρευσαν κι εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, δήλωσε νωρίτερα ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα, τονίζοντας πως «πρέπει να αποδυθούμε σε κούρσα με τον χρόνο» για να σωθούν ζωές.

This is how the streets of Ishikawa in Japan looked after the 7.6 magnitude earthquake this morning 😨😨 pic.twitter.com/fvb4zejJeu