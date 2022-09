Στους 46 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα την επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τη δημόσια κινεζική τηλεόραση CCTV.

Οι αρχές της πόλης Γιάαν, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης, έκαναν λόγο για 17 νεκρούς. Στη γειτονική περιφέρεια Γκαρτσέ τα θύματα είναι 29.

Στο μεταξύ, τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας και δείχνει το εσωτερικό ενός παιδικού σταθμού τη στιγμή του σεισμού. Όπως θα δείτε, οι δασκάλες τρέχουν να προστατεύσουν τα παιδάκια και τα βάζουν κάτω από θρανία και τραπέζια, και στη συνέχεια ξυπνούν κάποια που δεν είχαν καταλάβει το σεισμό…

When the earthquake occurred in #Luding #Sichuan Province China, the preschool teachers rushed to protect their children, but forgot to protect themselves!👍#Teachers pic.twitter.com/LpgzBofLQM