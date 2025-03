Σεισμός στην Ταϊλάνδη: Όταν σήκωσε κύμα στην πισίνα ουρανοξύστη

Η στιγμή του τρομακτικού σεισμού των 7,7 ρίχτερ που έπληξε την Ταϊλάνδη και την Μιανμάρ έχει πλημμυρίσει με τρομακτικές εικόνες τα social media.

Το βίντεο ωστόσο από τον τελευταίο όροφο ουρανοξύστη όπου στην κυριολεξία την ώρα του σεισμού στην Ταϊλάνδη σήκωσε κύμα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Όπως και οι αντιδράσεις όσων βρίσκονταν εκεί και παρακολουθούσαν τα νερά να φουσκώνουν και στη συνέχεια να πέφτουν σαν καταρράκτης από εκατοντάδες μέτρα ψηλά.

Ο ισχυρός σεισμός που συγκλόνισε σήμερα (28/03/25) τη νοτιοανατολική Ασία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη, όπου έχουν καταρρεύσει κτίρια έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η χούντα στη Μιανμάρ μάλιστα απηύθυνε σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στη χώρα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες (τη Σαγκάινγκ, τη Μάνταλεϊ, το βόρειο τμήμα της πολιτείας Σαν, τη Ναϊπιντάου, τη Μαγκουάι και τη Μπάγκο) λόγω της έκτασης των ζημιών.

WATCH: High-rise building rooftop swimming pool in Thailand shakes violently after a massive earthquake strikes Myanmar. pic.twitter.com/Q9rtihGyLX

Οι σεισμοί είναι σχετικά συχνοί στη Μιανμάρ, όπου από το 1930 ως το 1956 σημειώθηκαν έξι δονήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών κοντά στο ρήγμα της Σαγκάινγκ που διατρέχει το κεντρικό τμήμα της χώρας από τον βορρά ως τον νότο.

The #earthquake shakes #Thailand as water cascades from the pool of a high-rise building. #Myanmar #MyanmarEarthquake https://t.co/xZazhLImIK pic.twitter.com/1Jz8YpLgGP