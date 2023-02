Η Τουρκία ανακοίνωσε πως σταματά τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων δύο εβδομάδες μετά τον φονικό σεισμό. Ωστόσο, πολλοί ελπίζουν να βρουν τους αγαπημένους τους ακόμα και νεκρούς, ώστε να καταφέρουν να τους κηδέψουν. Δεκάδες χιλιάδες παιδιά εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα στα χαλάσματα.

Εδώ και δύο εβδομάδες πολλά είναι τα παιδιά που ανασύρθηκαν ζωντανά ύστερα από μέρες θαμμένα στα συντρίμμια κτηρίων. Όμως, παράλληλα χιλιάδες παιδιά έχασαν τη ζωή τους στον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τόσο την Τουρκία όσο και τη Συρία.

Στο Χατάι ένας φωτογράφος, ο Ogun Sever Okur, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία συγκινητική πρωτοβουλία. Μαζί με εθελοντές κρέμασαν πολύχρωμα μπαλόνια στα συντρίμμια από όπου ανασύρθηκαν νεκρά παιδιά…

Το βίντεο από την κίνηση της ΜΚΟ έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να βάλουν κι άλλα μπαλόνια στα συντρίμμια για να τιμήσουν τους νεκρούς τους.

#TurkeyEarthquake : Red balloons placed in rubble of devastated homes in #Hatay in memory of children who died in the earthquake #depremhatay pic.twitter.com/XkZZuwiVT6

Colorful balloons were placed on the rubbles for the children who lost their lives in the #earthquake in #Hatay.#TurkeyEarthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/f2n5Cbcsr7