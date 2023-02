Την ώρα που ο απολογισμός από τους ισχυρούς σεισμούς σε νοτιοανατολική Τουρκία και βορειοδυτική Συρία, τα social media έχουν κατακλυστεί από βίντεο που δείχνουν την μάχη που δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διασώστες ανασύρουν κόσμο που έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια ακόμα και μετά από 28 ώρες.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, 4.365 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους ισχυρούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία. Από αυτούς, οι 2.921 σκοτώθηκαν στην Τουρκία και 1.444 στην Συρία. Μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, κάθε παιδί, κάθε γυναίκα ή άνδρας που βγαίνει από τα ερείπια, είναι μια αχτίδα ελπίδας για τους συγγενείς όσων αγνοούνται.

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας (06.02.2023) εικόνες από τις περιοχές που επλήγησαν κάνουν τον γύρο του κόσμου, ενώ στα social media υπάρχουν πολλά βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Στο Χατάι, ένα παιδί με το όνομα Άρντα Μπουλούτ, ανασύρθηκε από τα ερείπια 28 ώρες μετά τον σεισμό τραυματισμένο.

Το παιδί, σύμφωνα με την Yeni Safak, είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε σπάσει και τα δύο πόδια του. «Σας ξέρω από κάπου», είπε στους στρατιώτες που τον έσωσαν.

Δείτε βίντεο:

In #Hatay #Türkiye🇹🇷, a boy named Muhammet Arda Bulut was pulled out from under the rubble with injuries 28 hours after the #earthquake.#earthquake #earthquakeinturkey #deprem #deprem #DEPREMOLDU pic.twitter.com/vsNZqDTQ2f