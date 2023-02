Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Τουρκία, με νέους σεισμούς να χτυπούν κάθε τόσο τη χώρα, μεγαλώνοντας την καταστροφή.

Το νέο χτύπημα ήταν ο σεισμός 5,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (27.02.2023) με επίκεντρο την Μαλάτια της Τουρκίας.

Ήδη οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 30 κτήρια που είχαν μείνει όρθια απο τους προηγούμενους σεισμούς, κατέρρευσαν. Ανάμεσα στα κτήρια που κατέρρευσαν, φέρεται να είναι και ένα εργοστάσιο.

Νέα βίντεο αρχίζουν να ανεβαίνουν στα social media με τα κτήρια που πέφτουν από το νέο «χορό» των Ρίχτερ.

Another devastating earthquake in the Turkish city of Malatya.



More injured and dead, more people lost their homes.



My deepest condolences to everyone whose life was altered by these horrible tragedies. pic.twitter.com/apGoAl5u7W