Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τις βόρειες Φιλιππίνες το πρωί της Τετάρτης είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 60, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπένχαμιν Άβαλος.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Μπενγκέτ, ένας στην επαρχία Άμπρα και ένας σε άλλη επαρχία, κατά τον νεότερο απολογισμό που έδωσε ο Άβαλος σε συνέντευξη Τύπου.

Ο σεισμός των 7 βαθμών σημειώθηκε στις 08:43 (τοπική ώρα· 03:43 ώρα Ελλάδας) σε μικρό εστιακό βάθος, δέκα χιλιομέτρων, στην ορεινή επαρχία Άμπρα της μεγαλύτερης νήσου των Φιλιππίνων, της Λουζόν. Ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει το αρχιπέλαγος εδώ και αρκετά χρόνια.

Εικοσιπεντάχρονος εργάτης σκοτώθηκε όταν το τριώροφο ακίνητο όπου δούλευε κατέρρευσε στην πόλη Λα Τρινιδάδ, την πρωτεύουσα της επαρχία Μπενγκέτ, σύμφωνα με την αστυνομία. Άλλοι επτά εργάτες που βρίσκονταν εκεί βγήκαν σώοι. Ακόμη ένας θάνατος αναφέρθηκε στην επαρχία Άμπρα.

Στην πόλη Ντολόρες, 11 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους ενώ παράθυρα και βιτρίνες κτιρίων έγιναν κομμάτια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας Έντουιν Σέρχιο.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός», τόνισε ο Σέρχιο, προσθέτοντας πως προκάλεσε ρωγμές στο κτίριο του αστυνομικού τμήματός του. Αφηγήθηκε χαρακτηριστικά ότι η δόνηση ανέτρεψε ακόμα και πάγκους με λαχανικά στην αγορά της πόλης.

