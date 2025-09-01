Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ισοπεδώθηκαν 3 χωριά, πάνω από 600 νεκροί – «Θα αυξηθούν τα θύματα» λέει ο Λέκκας

Κάθε λεπτό που περνάει, οι νεκροί που ανασύρονται από τα χαλάσματα που άφησε πίσω του ο σεισμός των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, αυξάνεται. Σύμφωνα με το νέο απολογισμό τα θύματα ανέρχονται στα 622 και οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 1.500.

Ο σεισμός «χτύπησε» το βράδυ της Κυριακής (30.08.2025) στις 23:47 τοπική ώρα, με μικρό εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων, και επίκεντρο 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο Sharafat Zaman, ο Αφγανός εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και πολλά χωριά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς».

«Οι αριθμοί για τους μάρτυρες και τους τραυματίες αλλάζουν. Ιατρικές ομάδες από την Κουνάρ, τη Νανγκαρχάρ και την πρωτεύουσα Καμπούλ έχουν φτάσει στην περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι πολλές περιοχές δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν στοιχεία για τα θύματα και ότι «οι αριθμοί είναι πιθανό να αλλάξουν» καθώς αναφέρονται θάνατοι και τραυματισμοί.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Κουνάρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι πληγές πλήττουν κατοίκους στις περιοχές Νουρ Γκουλ, Σόκι, Γουάτπουρ, Μανόγκι και Τσαπαντάρε.

Το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν μετέφερε αεροπορικώς 30 γιατρούς και 800 κιλά φαρμάκων στην Κουνάρ για να υποστηρίξει τα τοπικά νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από τραυματίες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bakhtar του Αφγανιστάν.

Η Αφγανική Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι και οι ιατρικές ομάδες της «έσπευσαν στις πληγείσες περιοχές» του σεισμού και «παρέχουν επείγουσα βοήθεια σε οικογένειες».

Ο Μουφτής Αμπντούλ Ματίν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, λέει ότι τουλάχιστον 610 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ και 12 στην επαρχία Νανγκαρχάρ.

«Στην επαρχία Κουνάρ, 610 άνθρωποι έχουν πεθάνει μάρτυρες, 1.300 έχουν τραυματιστεί και πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί. Ομοίως, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, 12 άνθρωποι έχουν πεθάνει μάρτυρες, 255 έχουν τραυματιστεί και δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές», αναφέρει η δήλωση.

«Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες οδηγίες προς τους τοπικούς αξιωματούχους των αντίστοιχων επαρχιών… να φτάσουν αμέσως στις πληγείσες περιοχές, να παράσχουν έγκαιρη βοήθεια και να λάβουν αυστηρά, ολοκληρωμένα μέτρα», πρόσθεσε.

«Κατά συνέπεια, όλες οι ομάδες μας που ασχολούνται με την ασφάλεια, τις υπηρεσίες, την υγεία, τις μεταφορές, τα τρόφιμα και τις σχετικές ομάδες έχουν επιταχύνει τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ολοκληρωμένη και πλήρη βοήθεια στους πληγέντες πολίτες», κατέληξε.

Ο ηγέτης των Ταλιμπάν Μουλάς Νουρουντίν Τουράμπ, επικεφαλής του Υπουργείου Εθνικής Διαχείρισης Καταστροφών, έφτασε επίσης στο Κουνάρ για να επιβλέψει τις προσπάθειες αντιμετώπισης κρίσεων, αναφέρει ο Μπαχτάρ.

Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές στην Καμπούλ, υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν, επιβεβαιώνουν τον επίσημο αριθμό των θυμάτων, καθώς προσπαθούν να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές, με την ελπίδα να εντοπίσουν επιζώντες.

Εικόνες από το Reuters Television έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

Ο Νατζιμπουλάχ Χανίφ, αξιωματούχος της επαρχίας, δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για 250 νεκρούς και 500 τραυματίες, προσθέτοντας ότι οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν.

A 6.0-magnitude earthquake struck Afghanistan’s Kunar province in the early hours of September 1, leaving around 500 dead and 1,000 injured. pic.twitter.com/nb85DlCfFz September 1, 2025

Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου τα σπίτια που είναι κατασκευασμένα από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν λόγω του σεισμού.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί

Πρόκειται για μια απομακρυσμένη, ορεινή περιοχή. Τα χωριά είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή και ορισμένα από αυτά είναι προσβάσιμα μόνο με ελικόπτερο.

Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι οι ντόπιοι ξεθάβουν ανθρώπους από τα ερείπια.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, επειδή οι αναφορές εξακολουθούν να φτάνουν από πιο απομακρυσμένες περιοχές, επομένως η πλήρης κλίμακα των ζημιών θα γίνει εμφανής τις επόμενες ώρες.

Αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, δεδομένου ότι επρόκειτο για έναν επιφανειακό σεισμό, ο οποίος συνήθως είναι πολύ καταστροφικός.

«Οι αρχικές εκτιμήσεις πενταπλασιάζονται»

Για τον ισχυρό σεισμό μεγέθους μίλησε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

«Είναι ένας αριθμός ο οποίος αφενός είχε ένα μεγάλο μέγεθος της τάξεως των έξι βαθμών, αφετέρου ήταν σε μικρό βάθος, δηλαδή, της τάξεως των 8 χιλιομέτρων, σε μία περιοχή που είναι μεν αραιοκατοικημένη, αλλά έχει οικιστικές μονάδες αρκετά μεγάλες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες», τόνισε αρχικά.

Πρόσθεσε πως, «τα κτίριά τους είναι σε όχι και τόσο καλή κατάσταση και επίσης, στην ανάπτυξη των καταστροφών και ζημιών παίζει σημαντικό ρόλο το ανάγλυφο το οποίο υπάρχει στις περιοχές, το οποίο ενισχύει τις σεισμικές δράσεις. Έτσι λοιπόν ο κίνδυνος είναι υψηλός, η τρωτότητα των συστημάτων είναι υψηλή, γι’ αυτό βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα».

Όπως είπε ο Ευθύμιος Λέκκας για τους νεκρούς, «δυστυχώς, οι αρχικές εκτιμήσεις ουσιαστικά πενταπλασιάζονται μετά, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε και επεξεργαζόμαστε. Άρα είναι σαφές ότι είναι μόνο 500 θύματα μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ περισσότερα».

At least 250 dead, 500 injured in Afghanistan earthquake. 6.0 magnitude tremor hits Kunar Nurgal, Chowki, Watpur, Manogi & Chapa Dara affected. Landslides block roads; rescue teams and aerial support deployed.#Afghanistan #AfghanistanEarthquake #Kunar pic.twitter.com/PJvzGEdydR — The Pakistan (@thepakistan2021) September 1, 2025

Ο σεισμός, που σημειώθηκε μέσα στη νύκτα, ήταν πολύ ισχυρός, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί πέντε μετασεισμοί, ένας εκ των οποίων ήταν 5,2 βαθμών.

Δημοσιογράφοι του AFP ένιωσαν τις δονήσεις στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Στο μεταξύ η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές.