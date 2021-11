Σεισμός 7,5 βαθμών έπληξε την Κυριακή τα ξημερώματα (τοπική ώρα) το Περού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από δέκα άνθρωποι και να αναφερθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μέχρι στιγμής – σύμφωνα με τις περουβιανές αρχές – δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Ο πολύ ισχυρός σεισμός καταγράφθηκε την Κυριακή (28/11) στις 05:52 (στις 12:52 ώρα Ελλάδας) στο βόρειο Περού. Η σεισμική δόνηση, όπως ανέφερε το περουβιανό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής, έγινε πιο αισθητή σε τομείς της ζούγκλας και των κεντρικών παραθαλάσσιων επαρχιών της χώρας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 98 χιλιόμετρα ανατολικά από τη Σάντα Μαρία δε Νιέβα, πρωτεύουσα της επαρχίας Κοντορκάνκι, στον νομό Αμασόνας, 860 χλμ. βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Λίμας, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό· το εστιακό βάθος ήταν 131 χλμ., σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.5 in Northern Peru 41 min ago pic.twitter.com/OXMFIATHyD

Η Σάντα Μαρία δε Νιέβα βρίσκεται σε αραιοκατοικημένη περιοχή, όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες, στις όχθες του ποταμού Νιέβα.

Σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας (INDECI), ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισχυρού σεισμού είναι τουλάχιστον «δώδεκα τραυματίες», ενώ «καταστράφηκαν 75 σπίτια» και έχουν «υποστεί ζημιές» κάπου 362 κτίρια, ανάμεσά τους επτά δομές υγείας και 13 εκκλησίες. Δρόμοι και γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης επίσης υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Ο σεισμός προκάλεσε επίσης ζημιές σε υποδομές σε τουλάχιστον δύο επαρχίες του γειτονικού Ισημερινού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας αυτής, ο Γκιγιέρμο Λάσο.

Στο Περού, ο σεισμός έγινε αισθητός σχεδόν στη μισή επικράτεια.

Στη Λίμα, 1.000 χιλιόμετρα και πλέον νότια από το επίκεντρο, κόσμος βγήκε στους δρόμους σε κάποιες συνοικίες. Η πόλη των 10 εκατομμυρίων κατοίκων είχε ήδη ταρακουνηθεί νωρίτερα το πρωί από άλλον σεισμό, 5,2 βαθμών.

«Βγήκαμε όλοι στους δρόμους, φοβηθήκαμε πολύ», είπε τηλεφωνικά στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP η Λουσία, από την πόλη Τσότα, στην περιφέρεια Καχαμάρκα, από όπου κατάγεται ο περουβιανός πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο.

«Η δόνηση ήταν τεράστια», είπε στον RPP ο Έκτορ Ρεκέχο, ο δήμαρχος της Σάντα Μαρία δε Νιέβα, που μετράει κάπου 2.500 κατοίκους. Αφηγήθηκε ότι κάποια σπίτια φτιαγμένα από ξεραμένη λάσπη και ξύλα κατέρρευσαν. Στην περιοχή Λα Χάλκα, επίσης στην Αμασόνας, το καμπαναριό –ύψους 14 μέτρων– εκκλησίας χτισμένης την περίοδο της αποικιοκρατίας κατέρρευσε.

Διακοπές της ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν σε αρκετές πληγείσες περιοχές, ενώ τμήματα του οδικού δικτύου σε αυτές έκλεισαν εξαιτίας της πτώσης βράχων.

Ο πρόεδρος Καστίγιο ανέφερε μέσω Twitter πως έδωσε εντολή να υποστηριχθούν οι περιοχές που επλήγησαν με επιπλέον προσωπικό του κρατικού μηχανισμού και ότι επιθεώρησε την κατάσταση με στρατιωτικό αεροσκάφος που πέταξε στην περιοχή. «Θα υποστηρίξουμε τους σεισμόπληκτους και θα αποκαταστήσουμε τις υλικές ζημιές», διαβεβαίωσε.

Στο Περού καταγράφονται κάθε χρόνο τουλάχιστον 400 αισθητοί σεισμοί, καθώς η χώρα βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, ζώνη έντονης ηφαιστειακής και σεισμικής δραστηριότητας.

Τη 15η Αυγούστου 2007, σεισμός 7,9 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου είχε εντοπιστεί στο κεντρικό τμήμα των περουβιανών ακτών, είχε πλήξει την πόλη Πίσκο, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι, με αποτέλεσμα 595 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

I would rather collapse in building but not let these bottles fall🤪 #sismo #earthquake #Peru #Vellore pic.twitter.com/X4AnBQdGvQ

An #earthquake with a magnitude of 7.5 occurred in #Peru. The focus was located at a depth of 112 km. The epicenter was located at a distance of 37 km from the city of Barranca. Tremors were felt in #Peru, #Ecuador, #Colombia. pic.twitter.com/Mpcyb3Dl67