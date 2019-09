Σεισμός τώρα στην Αλβανία: «Άνοιξαν» κτίρια! Εικόνες και μαρτυρίες σοκ

Σε πολλές πόλεις της Αλβανίας, αλλά ιδίως στα Τίρανα, έγινε αισθητός ο σεισμός που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 21.09.2019, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στους κατοίκους.

Δείτε την στιγμή που «χτυπά» ο σεισμός!

Τραυματίες από τις ισχυρές δονήσεις!

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών και το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στο Δυρράχιο, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Λίγο αργότερα σημειώθηκε και δεύτερη δόνηση, ελαφρώς πιο ασθενής, με τους κατοίκους των γύρω περιοχών να είναι έντρομοι!

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν σημειώθηκαν ζημιές. Εικόνες από αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, αλλά και από το Twitter, δείχνουν ρωγμές σε κτίρια, αλλά και ζημιές σε ένα πανεπιστήμιο στα Τίρανα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δύο ελαφρά τραυματίες στην κοινότητα Χελμές, όπου κατέρρευσαν δέκα κτίρια. Το χωριό αυτό απέχει 10 χιλιόμετρα από τα Τίρανα.

Πάντως, όσο η ώρα περνά, οι πληροφορίες έρχονται κατά ριπάς και οι τελευταίες αναφέρουν πως υπάρχουν 44 τραυματίες σε αλβανικά νοσοκομεία!

Ρωγμές έχουν επίσης αναφερθεί σε κτίρια στο λιμάνι του Δυρραχίου.

Σε πολλές συνοικίες των Τιράνων, αλλά και σε άλλες πόλεις και χωριά, διακόπηκαν η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες.

Σεισμός – Δείτε τις πρώτες εικόνες από την Αλβανία

#BreakingNews – Many buildings suffered damages in #Tirana and #Durres following the 5.8 magnitude earthquake that struck #Albania. At the Faculty of Geology in the Capital there is a collapse of the building over two cars. (Photos from the scene). pic.twitter.com/bIXCVjs69D — Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) September 21, 2019

🇦🇱#ALBANIA #ÚLTIMAHORA | Autos quedaron semidestruidos tras el colapso de la fachada del Departamento de Geología de la Universidad de #Tirana luego que dos sismos de magnitud 5,6 y 5,1 sacudió varias ciudades del país.#Durrës#Durres#earthquake #Terremoto #Sismo pic.twitter.com/SRjENKZpDJ — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) September 21, 2019

5.9 earthquake hits #Tirana. There is damage to buildings. These photos are from Geology Dept of University of Tirana. Please credit if you use photos. #termet pic.twitter.com/jeNwtKQ4i9 — Global355 (@Global355) September 21, 2019

Σοκαριστικές μαρτυρίες!

Συγκλονιστικές είναι εν τω μεταξύ οι μαρτυρίες κατοίκων, στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, για τον μεγάλο σεισμό, οποίος έγινε αισθητός και στην Ελλάδα.

«Ήταν πολύ τρομακτικό! Όχι μόνο η γη έτρεμε, αλλά οι τοίχοι ακούγονταν σαν να «σπάνε» και κομμάτια τους έπεφταν στο πάτωμα. Άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Είμαστε ακόμη έξω. Είναι η πρώτη φορά που τρόμαξα τόσο πολύ στην ζωή μου από έναν σεισμό» γράφει κάποιος, δημοσιεύοντας τις παρακάτω φωτογραφίες:

Μετά και την δεύτερη δόνηση που ακολούθησε λίγα λεπτά μετά, μεγέθους 5 ρίχτερ, οι κάτοικοι αναστατώθηκαν ακόμα περισσότερα.

«Όλοι έχουν βγει έξω από τα σπίτια τους» περιγράφει άλλος κάτοικος, ανεβάζοντας την παρακάτω φωτογραφία:

Με πληροφορίες από: dosja.al / Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.