Έως 340 πτώματα έχουν περισυλλεγεί μετά τη σφαγή για την οποία κατηγορούνται ρωσικά στρατεύματα στην πόλη Μπούτσα κοντά στο Κίεβο, σύμφωνα με αναφορές ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Μέχρι αργά χθες, Κυριακή, είχαν περισυλλεγεί από 330 ως 340 πτώματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrayinska Pravda, η οποία επικαλείται ένα γραφείο τελετών. Οι έρευνες για περισσότερα θύματα συνεχίζονται, καθώς μερικά πτώματα είναι θαμμένα σε πίσω αυλές σπιτιών, προστίθεται στο δημοσίευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες με πτώματα κατοίκων, τα οποία ανακαλύφθηκαν μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή, έχουν προκαλέσει διεθνή φρίκη και η Ουκρανία κατηγορεί για τη σφαγή τα ρωσικά στρατεύματα. Η Μόσχα αρνείται την κατηγορία. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο έκανε λόγο για «σκηνοθεσία από το καθεστώς του Κιέβου για τα δυτικά μέσα ενημέρωσης».

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε πως θα διεξαχθούν ιατροδικαστικές εξετάσεις στις σορούς ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο διαπράχθηκαν τα εγκλήματα. Πρόκειται επίσης να ζητηθεί η συνδρομή ξένων ερευνητών.

#BuchaMassacre



Is it possible to see this picture in 2022?#Bucha pic.twitter.com/c5jvvFakVX