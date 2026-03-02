Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην «καρδιά» της Τεχεράνης

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 2 το πρωί της Δευτέρας (02.03.2026) μέσω Telegram ότι συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο να εξαπολύουν βομβαρδισμούς «μεγάλης κλίμακας» στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι δυνάμεις του χτυπούν το «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν στην «καρδιά της Τεχεράνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις σε κάποιους τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας.

Violent airstrikes continue in Tehran, Iran







pic.twitter.com/6MGSO8QERm — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) March 2, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tonight in Tehran: Iranians watching Israel strikes and cheering



They are not worried and not taking shelter, because they fully trust Israel to only target regime forces.



pic.twitter.com/BJBLJJe7n3 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 1, 2026

Η σύρραξη που ξέσπασε το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου εισέρχεται πλέον στην τρίτη ημέρα της, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη κάποιο τέλος στον ορίζοντα.