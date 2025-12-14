Σίδνεϊ: Αιματοκύλισμα σε παραλία κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής – 12 οι νεκροί από πυρά ενόπλων, βρέθηκε και βαν με εκρηκτικά

Τρομοκρατική επίθεση από ενόπλους με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβραϊκής γιορτής Χάνουκα. Βρέθηκε και βαν με εκρηκτικά, για στοχευμένο χτύπημα κανει λόγο ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας.

Οι ένοπλοι σκόρπισαν τον θάνατο στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ με 12 άτομα να πέφτουν νεκρά ενώ πολλοί έχουν τραυματιστεί. Τα τοπικά μέσα εκφράζουν φόβους ότι οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς αρκετοί από τους 29 τραυματίες είναι σοβαρά. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται και παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενας από τους δράστες έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ ο άλλος είναι σοβαρά τραυματισμένος. Το σκηνικό του τρόμου κράτησε 9 λεπτά, ενώ η αστυνομία έφτασε στην περιοχή μέσα σε πέντε λεπτά. Από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και ένα βαν με εκρηκτικά πράγμα που σημαίνει ότι οι δράστες ήθελαν εκτός από τους πυροβολισμούς να χτυπήσουν και με άλλο τρόπο.

Οι εικόνες που έρχονται από την παραλία Μπόνταϊ είναι σοκαριστικές με τον κόσμο να τρέχει να σωθεί. Η εβραϊκή γιορτή Χάνουκα συγκεντρώνει πολύ κόσμο και την στιγμή των πυροβολισμών οι γονείς έπεσαν πάνω στα παιδιά τους για να τα σώσουν. Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με σανίδες του σερφ, ενώ ασθενοφόρα τα οδηγούσαν αστυνομικοί για να φτάσουν πιο γρήγορα στα νοσοκομεία.

Reports that several people have been killed in Bondi Beach mass shooting in Sydney pic.twitter.com/TAmUXNcMeo ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 14, 2025

Στο μεταξύ έρευνα για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν στην στήριξη της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνει της Αυστραλίας, ξεκίνησε η ισραηλινή υπηρεσία πληροφορίων.

Η αστυνομία στο πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι ενός από τους ύποπτους για ένοπλη επίθεση στο Μπόνιριγκ, στα δυτικά του Σίδνεϊ, σύμφωνα με το 9News.

BONDI SHOOTING



This is North Bondi, many families with young children frequent this end of the Beach because of the grassy area & rock pool



Only someone driven by pure hateful evil would do this



pic.twitter.com/ks7s3Bueua — Katherine Deves Morgan (@deves_katherine) December 14, 2025

Οι δράστες χτύπησαν το πλήθος με καραμπίνες , αφού είχαν ανέβει σε μια γέφυρα. Ένας περαστικός επιτέθηκε σε έναν από τους δράστες, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να του πάρει το όπλο.

A man at Bondi Beach literally grabbed a terrorist’s gun with his bare hands and saved countless lives. That’s not bravery — that’s instinctive heroism. In a world full of fear, he chose courage. Respect to this absolute legend. #bondibeach #australia #shooting #bondi pic.twitter.com/s7nyOsTY3h — Amit Kumar Singh (@AmitKum52935503) December 14, 2025

Σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλευονται και δύο αστυνομικοί οι οποίοι έφτασαν πρώτοι στο σημείο της επίθεσης και πυροβολήθηκαν απο τους τρομοκράτες.

The 2 dogs in Bondi Beach have been neutralised pic.twitter.com/lTeEyrVyv7 — Sam E (@Sm137023) December 14, 2025

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς ανέφερε ότι 12 άτομα έχουν σκοτωθεί στο περιστατικό του Σίδνεϊ. Ένας από τους δράστες έχει επίσης σκοτωθεί και ένας άλλος βρίσκεται υπό κράτηση. Ο Μινς αναφέρει ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο αυστραλιανό Skynews ότι οι δράστες είχαν «μεγάλα, μαύρα όπλα» και ξέσπασε χάος με όλους να τρέχουν «σαν τρελοί».

BREAKING #Sydney / #Australia



Graphic video of shooters firing on the crowd at Bondi Beach pic.twitter.com/FlxdvHMo31 — OC Scanner(@OC_Scanner) December 14, 2025

Ο Jesse Lockhart-Krause, ένας ντόπιος εθελοντής ναυαγοσώστης, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή για να συναντήσει την κοπέλα του, η οποία είναι επίσης εθελόντρια ναυαγοσώστης, δήλωσε στον Guardian: «Οδηγούσα για να την πάρω (σ.σ. την κοπέλα μου) από την παραλία. Νόμιζα αρχικά ότι έριχναν πυροτεχνήματα. Όταν ξαφνικά είδα μια ομάδα ανθρώπων να τρέχει προς το αυτοκίνητο. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν πυροτεχνήματα. Επικρατούσε χάος με ανθρώπους να τρέχουν προς τα αυτοκίνητά τους.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζε καταδίκασε την ένοπλη επίθεση ως «στοχευμένη» και «κακή» πράξη αντισημιτισμού. «Μια επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών είναι μια επίθεση εναντίον κάθε Αυστραλού», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Κάθε Αυστραλός απόψε θα είναι, όπως κι εγώ, συντετριμμένος για αυτήν την επίθεση στον τρόπο ζωής μας». Πρόκειται για μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα της Χανουκά, η οποία θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς, μια γιορτή της πίστης Μια πράξη σατανικού αντισημιτισμού, τρομοκρατίας που χτύπησε την καρδιά του έθνους μας. Δεν υπάρχει θέση για αυτό το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία στο έθνος μας. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: θα το εξαλείψουμε».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».