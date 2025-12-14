Αυστραλία: Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε διάσημη παραλία του Σίδνεϊ – Πληροφορίες για πολλά θύματα

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μετά από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς από δύο ενόπλους τους οποίους και έχει συλλάνει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η τρομοκρατική επίθεση με τους πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Ισραηλινών. Συγκεκριμένα στην παραλία πραγματοποιούνταν η εβραϊκή γιορτή Χανούκα και συμμετείχε πλήθος κόσμου. Δύο ένοπλοι κατεβηκαν από ένα βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα έχουν δεχτεί πυροβολισμούς εκ των οποίων τρία υπέκυψαν στα τραυματά τους.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Tουλάχιστον 10 άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting. pic.twitter.com/c8qKnUU0cD — Collector (@AppsCollector) December 14, 2025

Live shooting at Bondi beach. pic.twitter.com/VneehPsM0o — Ajay Verma (アジャイ・ヴェルマ) (@DataAnalyst1309) December 14, 2025

Shooting at Bondi Beach



Nice one @AlboMP this one’s on you you specy prick pic.twitter.com/7DfebfKHkf — jaruwyd (@jaruwyd) December 14, 2025

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

Μιλώντας στο BBC αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν με τα παιδιά του στην εκδήλωση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Είπε ότι δύο άνδρες ήταν σε μια γέφυρα και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Αυτός και τα παιδιά του κατάφεραν να ξεφύγουν και πήδηξαν στο αυτοκίνητο ενός φίλου τους και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Σημείωσε ότι ήταν «απίστευτο» ότι μια τέτοια ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να συμβεί σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία στις μέρες μας.

Bondi Beach, one of the happiest, most peaceful, beautiful places in Australia, was today visited by immigrants who hate us.

You let them in, @AlboMP and @Tony_Burke.

You are absolute scum. pic.twitter.com/rv29Nqlq6E — Fred Pawle (@FredPawle) December 14, 2025

Its crazy how the media just finished up their cronulla BS and now this happens at Bondi Beach. Politicians never let a tragedy go to waste, lets see how they spin this into something about climate change or Jewish victimhood. pic.twitter.com/lMQ9DunWCD — λόγος VERITAS (@LogosVeritas369) December 14, 2025

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Η παραλία Bondi, στην ανατολική ακτή του Σίδνεϊ, έχει μήκος άνω των 3.000 ποδιών και είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας.