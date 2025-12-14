Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Αυστραλία: Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε διάσημη παραλία του Σίδνεϊ – Πληροφορίες για πολλά θύματα

Δύο ένοπλοι κατέβηκαν από ένα βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στην παραλία για μια ισραηλινή εκδήλωση - Σοκαριστικά βίντεο
Πυροβολισμοί σε παραλία στο Σίδνεϊ
Διασώστες μεταφέρουν τραυματία στο νοσοκομείο μετά τους πυροβολισμούς στο Σίδνεϊ / AP Photo/Mark Baker

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μετά από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς από δύο ενόπλους τους οποίους και έχει συλλάνει. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η τρομοκρατική επίθεση με τους πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Ισραηλινών. Συγκεκριμένα στην παραλία πραγματοποιούνταν η εβραϊκή γιορτή Χανούκα και συμμετείχε πλήθος κόσμου. Δύο ένοπλοι κατεβηκαν από ένα βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα έχουν δεχτεί πυροβολισμούς εκ των οποίων τρία υπέκυψαν στα τραυματά τους. 

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Tουλάχιστον 10 άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

 

Μιλώντας στο BBC αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν με τα παιδιά του στην εκδήλωση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Είπε ότι δύο άνδρες ήταν σε μια γέφυρα και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Αυτός και τα παιδιά του κατάφεραν να ξεφύγουν και πήδηξαν στο αυτοκίνητο ενός φίλου τους και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Σημείωσε ότι ήταν «απίστευτο» ότι μια τέτοια ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να συμβεί σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία στις μέρες μας.

 

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Η παραλία Bondi, στην ανατολική ακτή του Σίδνεϊ, έχει μήκος άνω των 3.000 ποδιών και είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
203
140
97
86
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του μακελειού στο πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ – Δύο οι νεκροί, 7 σοβαρά τραυματίες
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ύποπτος, ένας άνδρας γύρω στα 30, που φορά μαύρα ρούχα και να φεύγει από το πανεπιστήμιο - Οι στιγμές τρόμου των φοιτητών
Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ
Συνελήφθησαν 5 ύποπτοι που σχεδιάζαν επίθεση με αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαυαρίας
Πρόκειται για έναν Αιγύπτιο, τρεις Μαροκινούς και έναν Σύρο που συνελήφθησαν την Παρασκευή με τις αρχές να υποπτεύονται πως πίσω από τα σχέδια για την επίθεση υπάρχει «ισλαμιστικό κίνητρο»
Χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία
Μακελειό στις ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown - Το βίντεο που εξετάζουν οι αρχές
Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη
Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο του Μπράουν
Τρεις νεκροί Αμερικανοί από επίθεση του ISIS στη Συρία - «Θα ανταποδώσουμε» απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ
«Αν στοχεύετε Αμερικανούς οπουδήποτε στον κόσμο, θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν χωρίς έλεος» λέει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo