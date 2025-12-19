Σίδνεϊ: Έδωσαν 2,5 εκατ. δολάρια στον ήρωα που αφόπλισε τον τρομοκράτη – «Το αξίζω;» ρώτησε συγκινημένος

Ο Άχμεντ Αλ Άχμεντ είναι ο άνθρωπος που αφόπλισε έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ και χαρακτηρίστηκε ήρωας από την αυστραλιανή κοινωνία. Ένα ποσό 2,5 εκατ. δολαρίων του παραδόθηκε στο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του.

Το ποσό για τον ήρωα του Σίδνεϊ, που με μια αυθόρμητη πράξη απίστευτης ανδρείας ακινητοποίησε έναν από τους τρομοκράτες της φονικής επίθεσης – συγκεντρώθηκε από περίπου 43.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μέσω διαδικτυακής καμπάνιας, ως ένδειξη αναγνώρισης για την πράξη του.

Ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ στην προσπάθειά του να σταματήσει το αιματοκύλισμα τραυματίστηκε σοβαρά. Πλέον κινδυνεύει να χάσει το αριστερό χέρι του αλλά επιμένει πως δεν μετανιώνει στιγμή που αφόπλισε τον δράστη κι έβαλε τέλος στο αιματοκύλισμα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media καταγράφεται η στιγμή που ο 42χρονος, πατέρας δύο παιδιών και συριακής καταγωγής, ενημερώνεται για το ποσό. «Το αξίζω;» ρωτά συγκινημένος, με τον άνθρωπο που του παραδίδει την επιταγή να απαντά: «Κάθε σεντ».

Όσο για το τι μήνυμα θα ήθελε να στείλει στους δεκάδες χιλιάδες δωρητές, ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ μίλησε για ενότητα και αλληλεγγύη. «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι, να αφήσουμε πίσω ό,τι κακό και να συνεχίσουμε για να σώζουμε ζωές. Να σώζουμε ζωές», δήλωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου, προσθέτοντας: «Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από την καρδιά».

Το βίντεο προκάλεσε έντονη συγκίνηση και πλήθος σχολίων στα social media, με πολλούς χρήστες να εξυμνούν τη σεμνότητά του και να τον χαρακτηρίζουν «ήρωα».

Η τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (14.12.2025) κατά τη διάρκεια του Χάνουκα στην παραλία Μποντάι, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 10χρονο κορίτσι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Την ώρα που ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί σ’ αυτή την παραλία για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ επί δέκα λεπτά σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 42 άλλους.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ όρμησε και άρπαξε το τυφέκιο ενός από τους δράστες, ενώ ο τελευταίος πυροβολούσε εναντίον άοπλων ανθρώπων.

Ο πατέρας 2 παιδιών πυροβολήθηκε περίπου 5 φορές στο αριστερό του χέρι και στην αριστερή ωμοπλάτη