Σίδνεϊ: Ο Τραμπ καλεί τον κόσμο να πάρει τα «όπλα» ενάντια στην ισλαμική τρομοκρατία – 9 τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Θρήνος, οργή και πολλά αναπάντητα γιατί… Στο Σίδνεϊ ξεκίνησαν οι κηδείες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ όπου δύο ένοπλοι, πατέρας και γιος σκόρπισαν τον θάνατο. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τον κόσμο να πάρει τα «όπλα» εναντίον «των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τρίτη (16.12.2025) τον κόσμο ολόκληρο να διεξαγάγει αγώνα εναντίον των «δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» μετά την επίθεση σε παραλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το σαββατοκύριακο με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 42 τραυματίες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» και «αυτό κάνουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο επ’ ευκαιρία της Χάνουκα.

Η πρώτη κηδεία θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ έγινε στη συναγωγή Σαμπάντ.

Πιστοί υποδέχθηκαν με δάκρυα στα μάτια τη σορό του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, του πρώτου από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί. Ο ραβίνος 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, ανάμεσά τους και ένα νεογέννητο. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, μεταξύ των οποίων και οι συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

Τρεις ημέρες μετά την «εμπνεόμενη από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους» επίθεση εναντίον συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παγκοσμίως γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, 22 τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σύμφωνα με τις αρχές 9 από τους τραυματίες παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 13 βρίσκονταν σε σοβαρή, πάντως σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής της Αυστραλίας.

Δεν είναι σαφές αν ο νεαρότερος από τους δυο δράστες της επίθεσης –πατέρας και γιος 50 και 24 ετών –, που διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες της αστυνομίας και λέγεται πως είναι πλέον εκτός κινδύνου, συμπεριλαμβάνεται στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν.

Στην επίθεση της Κυριακής σκοτώθηκαν επιτόπου ή υπέκυψαν σε νοσοκομεία 15 παριστάμενοι. Σκοτώθηκε επίσης επιτόπου ο ένας από τους δράστες, ο πατέρας 50 ετών. Περίπου 40 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο ABC, ο 24χρονος επρόκειτο να υποβληθεί σε ανάκριση της αστυνομίας αργότερα σήμερα. Κατά τις πληροφορίες του δικτύου, ο νεαρός φέρεται να είχε σχέσεις με δίκτυο υποστηρικτών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Να σημειωθεί ότι ο 24χρονος δράστης Naveed Akram είχε ερευνηθεί από την ASIO το 2019, μετά τη σύλληψη του Isaac el Matari, αυτοαποκαλούμενου ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους στην Αυστραλία. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Anthony Albanese, η έρευνα διήρκεσε έξι μήνες, χωρίς οι αρχές να διαπιστώσουν τότε άμεση απειλή. Ο Naveed Akram νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Οσον αφορά στον 50χρονο πατέρα του, Sajid Akram, σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης. Είχε φτάσει στην Αυστραλία το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία μετατράπηκε σε άδεια παραμονής και μόνιμου κατοίκου.