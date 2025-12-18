Κόσμος

Σίδνεϊ: «Πηγή υπερηφάνειας» αποκαλεί το Ισλαμικό Κράτος τις δολοφονίες στην παραλία Μπόνταϊ

Το Ισλαμικό Κράτος βέβαια δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση της Κυριακής με τους 16 νεκρούς
ΣΙΔΝΕΙ
Μια αυστραλιανή σημαία ανάμεσα σε λουλούδια που αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα της ένοπλης επίθεσης κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής την Κυριακή στην παραλία Bondi Beach, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στις 16 Δεκεμβρίου 2025 / REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία του Μπόνταΐ στο Σίδνεϊ που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 αθώων ανθρώπων και ενός από τους δύο τρομοκράτες, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) αποκάλεσε το γεγονός ως μία «πηγή υπερηφάνειας».

Συγκεκριμένα το Ισλαμικό Κράτος, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram, τόνισε ότι η δολοφονία των 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής (14/12/2025) κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χακουκά στην παραλία Μπόνταϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας».

Η οργάνωση βέβαια παρά την συγκεκριμένη δήλωση δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τη φονική επίθεση της Κυριακής.

Δύο δράστες, ένας πατέρας, που σκοτώθηκε κατά την επίθεση, και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

