Σίδνεϊ: Η τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι είναι η χειρότερη εδώ και 30 χρόνια – Οι επιθέσεις που συγκλόνισαν την Αυστραλία

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Αυστραλία μετά την σοκαριστική τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, με τον πιο πρόσφατο απολογισμό να κάνει λόγο για 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, εκ των οποίων αρκετοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτό που τονίζουν οι αρχές είναι ότι η χθεσινή (14.12.2025) τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, κατά την διάρκεια εορτασμού του Χάνουκα από μέλη της εβραϊκής κοινότητας, είναι – βάσει αριθμών των νεκρών – η χειρότερη που έχει ζήσει η Αυστραλία στον 21ο αιώνα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοιου είδους περιστατικά είναι πλέον σπάνια, λόγω των αρκετά αυστηρών νόμων περί οπλοκατοχής, ένα θέμα που μάλιστα έθιξε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι σε δηλώσεις που έκανε για το μακελειό στην παραλία Μπόντι.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο Αλμπανέζι. Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε πως ο ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε νομίμως στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα.

Πράγματι, οι νόμοι περί οπλοκατοχής είχαν για περίπου τρεις δεκαετίες παίξει σημαντικό ρόλο στο να αποτραπούν τέτοιες επιθέσεις. Τί είχε προηγηθεί όμως;

Σφαγή στο Πορτ Άρθουρ

Το 1996, ο ένοπλος Μάρτιν Μπράιαντ πυροβόλησε 35 άτομα και τραυμάτισε 23 στην πόλη Πορτ Άρθουρ στο νησί της Τασμανίας, που εντάσσεται στην αυστραλιανή επικράτεια. Μέχρι και σήμερα δεν είναι πλήρως σαφές το κίνητρο του δράστη.

Η φονική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία περί οπλοκατοχής της Αυστραλίας. Τα ημιαυτόματα όπλα, οι καραμπίνες και τα τυφέκια απαγορεύτηκαν και περισσότερα από 700.000 πυροβόλα όπλα παραδόθηκαν στο πλαίσιο ενός προγράμματος επαναγοράς τους.

Η ενέδρα στον οικισμό Wieambilla

Στις 12 Δεκεμβρίου 2022 δύο αστυνομικοί έπεσαν σε ενέδρα και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιπολίας ρουτίνας στον αγροτικό οικισμό Wieambilla, με αποτέλεσμα ένας πολίτης επίσης να πεθάνει. Οι τρεις ένοπλοι δράστες σκοτώθηκαν στη συνέχεια σε αστυνομική επιχείρηση.

New details have emerged about the high-powered weapons used by the religious extremist killers during the Wieambilla ambush.



Tonight #9News can exclusively reveal a development in the case of the alleged American conspiracy theorist linked to the massacre. @AnnaRawlings_ #9News pic.twitter.com/j2wzSNAxH3 — 9News Queensland (@9NewsQueensland) August 8, 2024

Για χρόνια το περιστατικό θεωρήθηκε τρομοκρατική επίθεση χριστιανών φονταμενταλιστών αλλά πρόσφατα μια έρευνα υποστήριξε ότι οι δράστες είχαν ενός τύπου σύνδρομο καταδίωξης και είχαν παραληρήσει λόγω ψυχωτικών διαταραχών.

Πολιορκία στο Lindt Cafe του Σίδνεϊ

Μια άλλη ένοπλη επίθεση μου σκόρπισε τον θάνατο στο Σίδνεϊ ήταν το 2014, όταν ένας αυτοαποκαλούμενος μουσουλμάνος κληρικός κράτησε ομήρους υπαλλήλους και πελάτες στο Lindt Cafe για περισσότερες από 16 ώρες.

Η στιγμή που όμηρος τρέχει προς τις αστυνομικές δυνάμεις αφού απελευθερώνεται από την καφετέρια Lindt / AP Photo / Rob Griffith / File

Ο δράστης, που οι αρχές χαρακτήρισαν ως ψυχοπαθή, πυροβόλησε τον υπεύθυνο της καφετέριας πριν σκοτωθεί από την αστυνομία, ενώ ένας άλλος υπάλληλος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα αστυνομικού.

Άλλες αξιοσημείωτες ένοπλες επιθέσεις

Το 1987, ένας ένοπλος σκότωσε οκτώ άτομα σε ένα ταχυδρομείο της Μελβούρνης στην οδό Queen και αυτοκτόνησε αφού αφοπλίστηκε.

Πάλι το 198, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον οδηγών και πεζών σε προάστιο της Μελβούρνης στην οδό Hoddle, με αποτέλεσμα να σκοτώσει επτά άτομα και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι, προτού συλληφθεί.

Το 2018, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του, την κόρη του και τα τέσσερα εγγόνια του στον αγροτικό οικισμό Όσμινγκτον. Στο τέλος, ο ίδιος αυτοκτόνησε.