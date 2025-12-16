Συμβαίνει τώρα:
Σίδνεϊ: Τρόμος σε μπαρ δίπλα στην παραλία Μπόνταϊ την ώρα της επίθεσης σε νέο βίντεο – «Κλειδώστε τις πόρτες»

Ο κόσμος που βρίσκονταν στο μπαρ βλέπει από τα παράθυρα το πλήθος να τρέχει πανικόβλητο στην παραλία προκειμένου να σωθεί από τα πυρά των ενόπλων δραστών
Θαμώνες μπαρ καταγράφουν το μακελειό στο Σίδνεϊ
Θαμώνες μπαρ καταγράφουν το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ

Την σοκαριστική σκηνή της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ παρακολούθησαν άνθρωποι που διασκέδαζαν με μπαρ. 

Οι θαμώνες του μπαρ κατέγραψαν την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ενώ υπάρχει και βίντεο από τις αντιδράσεις του κόσμου την ώρα που παρακολουθούσε το μακελειό.

Ο κόσμος που βρίσκονταν στο μπαρ βλέπει από τα παράθυρα το πλήθος να τρέχει πανικόβλητο στην παραλία προκειμένου να σωθεί από τα πυρά των ενόπλων δραστών.

Στην αρχή δεν κατάλαβαν τι συμβαίνει, όταν όμως αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για επίθεση με πυροβολισμούς, έδωσαν εντολή να κλείσουν τη μουσική όπως και γίνεται.

Στο βίντεο ακούγονται κάποιοι να λένε ότι πρέπει να κλείσουν οι πόρτες και να τις κλειδώσουν. Ζητούν, μάλιστα από τον κόσμο να φύγει από τα παράθυμα για να μην δεχτούν τα πυρά των δραστών.

Κόσμος
Ξύπνησε από το κώμα ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ - Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του
Οι αρχές της Αυστραλίας συνεχίζουν τις έρευνες για το πως οι δράστες οργάνωσαν την επίθεση και αν είχαν βοήθεια από εξτρεμιστικά δίκτυα - Παράλληλα ερευνάται ταξίδι τους στις Φιλιππίνες
Οι δράστες του μακελειού στο Σίδνεϊ
