Σίδνεϊ: Τρόμος σε μπαρ δίπλα στην παραλία Μπόνταϊ την ώρα της επίθεσης σε νέο βίντεο – «Κλειδώστε τις πόρτες»

Την σοκαριστική σκηνή της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ παρακολούθησαν άνθρωποι που διασκέδαζαν με μπαρ.

Οι θαμώνες του μπαρ κατέγραψαν την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ενώ υπάρχει και βίντεο από τις αντιδράσεις του κόσμου την ώρα που παρακολουθούσε το μακελειό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κόσμος που βρίσκονταν στο μπαρ βλέπει από τα παράθυρα το πλήθος να τρέχει πανικόβλητο στην παραλία προκειμένου να σωθεί από τα πυρά των ενόπλων δραστών.

Στην αρχή δεν κατάλαβαν τι συμβαίνει, όταν όμως αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για επίθεση με πυροβολισμούς, έδωσαν εντολή να κλείσουν τη μουσική όπως και γίνεται.

Young Australians at a party suddenly realizing that a terrorist attack is taking place outside



pic.twitter.com/pw6t6KvfJi — Visegrád 24 (@visegrad24) December 16, 2025

Στο βίντεο ακούγονται κάποιοι να λένε ότι πρέπει να κλείσουν οι πόρτες και να τις κλειδώσουν. Ζητούν, μάλιστα από τον κόσμο να φύγει από τα παράθυμα για να μην δεχτούν τα πυρά των δραστών.