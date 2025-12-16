Σίδνεϊ: Βίντεο με τον αστυνομικό που εξουδετέρωσε τον τρομοκράτη – «Η βολή της ζωής του»

Με έναν πυροβολισμό εξουδετέρωσε ένα αστυνομικός τον έναν από τους δύο τρομοκράτες που αιματοκύλισαν την Κυριακή (14.12.2025) την παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ με συνολικά 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, έξι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε νέο συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός που άνοιξε πυρ και σκότωσε έναν από τους ενόπλους στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να τερματιστεί η σφαγή αθώων πολιτών με πυροβολισμούς.

Στα πλάνα φαίνεται ο αστυνομικός να βγαίνει από την κάλυψή του πίσω από ένα δέντρο, να πλησιάζει κρυφά τον πατέρα και τον γιο και στη συνέχεια να πυροβολεί θανάσιμα τον μεγαλύτερο σε ηλικία ένοπλο από απόσταση περίπου 40 μέτρων, σκοτώνοντάς τον με μία «μοναδική βολή».

The moment a NSW Police officer with more than a decade of experience shot dead one of the Bondi Beach terrorists has been revealed. pic.twitter.com/9UIIgoQnQp — The Advertiser (@theTiser) December 15, 2025

Σε βίντεο που καταγράφει τη φρίκη των στιγμών, ο ντετέκτιβ φαίνεται να βγαίνει πίσω από ένα δέντρο, να πλησιάζει προσεκτικά τους τρομοκράτες – πατέρα και γιο, τον 24χρονο Ναβίντ Άκραμ και τον 50χρονο Σατζίντ Άκραμ – τη στιγμή που πυροβολούν από μια πεζογέφυρα.

Σημαδεύει με το πιστόλι τον μεγαλύτερο σε ηλικία δράστη και πυροβολεί. Ο 50χρονος δράστης στη συνέχεια πέφτει στο έδαφος.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα The Daily Telegraph ότι, δεδομένης της απόστασης, ο πυροβολισμός που σκότωσε τον Σατζίντ Άκραμ ήταν «η βολή της ζωής του».



Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε στο The Nightly ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις ενέργειες του ντετέκτιβ, καθώς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη έρευνα για κρίσιμο περιστατικό σχετικά με τους πυροβολισμούς στην παραλία.

Το θάρρος του αστυνομικού εξυμνήθηκε μαζί με εκείνο του πολίτη Άχμεντ Αλ Άχμεντ, ο οποίος επίσης ρίσκαρε τη ζωή του για να αφοπλίσει έναν από τους τρομοκράτες.

Στη συνέχεια, ωστόσο, δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς από τον δεύτερο ένοπλο και νοσηλεύεται, αναρρώνοντας στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του χάους της επίθεσης στην παραλία. Οι δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από αυτούς επέβαινε σε περιπολικό που έφτασε πρώτο στο σημείο όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί. Φωτογραφίες του οχήματος δείχνουν τρεις τρύπες από σφαίρες στο παρμπρίζ.