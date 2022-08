Ένα φρικιαστικό έγκλημα συνέβη στο Σικάγο, όταν ένας μακελάρης πάτησε μια ομάδα ανθρώπων με αυτοκίνητο και τους άφησε να πεθάνουν, με τα πλάνα να είναι αρκετά σκληρά και σοκαριστικά!

Το βίντεο από το έγκλημα του μακελάρη στο Σικάγο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο την Κυριακή (14.8.2022). Από ότι φαίνεται, μια ομάδα ανθρώπων βρισκόταν στη μέση του δρόμου και τσακωνόντουσαν, όταν ξαφνικά περνάει το αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και τους πετάει στον αέρα.

Dash cam footage of hit & run in the Jackson Park Highlands neighborhood that occurred at about 5 a.m this morning. #chicago #chicagosscanner pic.twitter.com/dnH5XSyI72

Warning: Graphic video.



3 dead, 1 injured after a driver appears to intentionally strike a group of men in the street near 71st and Jeffery in #Chicago around 5 a.m. Sunday. Offender remains at large. pic.twitter.com/wa2ZNFW1FB