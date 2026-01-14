Συμβαίνει τώρα:
Σημάδια στρατιωτικής επίθεσης Τραμπ στο Ιράν: Το περίεργο δρομομολόγιο του αεροσκάφους Νετανιάχου στην Κρήτη και η εκκένωση βάσεων

Παρόμοια κίνηση είχε γίνει στις επιθέσεις κατά του Ιράν τον Ιούλιο του 2025 - Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή εκκένωσης στρατευμάτων από βάση «κλειδί» στο Κατάρ
Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος «Wings of Zion» του Ισραήλ
Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος «Wings of Zion» του Ισραήλ / REUTERS / Stelios Misinas

Ένα Boeing, γνωστό ως «Φτερό της Σιών» (Wing of Zion), το οποίο λειτουργεί ως το επίσημο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ για να μεταφέρει τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της χώρας αναχώρησε ξαφνικά από τη βάση Νεβατίμ στο νότιο Ισραήλ νωρίτερα σήμερα (14.01.2026) το πρωί.

Προσωρινός προορισμός του Boeing φέρεται πως ήταν η Κρήτη, προτού το αεροσκάφος – μετά από μια ολιγόωρη παραμονή – πάρει τον δρόμο της επιστροφής στο νότιο Ισραήλ, ωστόσο αναλυτές έσπευσαν να τονίσουν ότι ίσως κρύβεται κάτι περισσότερο πίσω από αυτή την «ύποπτη πτήση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος πριν την προσγείωσή του έστειλε κωδικοποιημένο σήμα, γνωστοποιώντας ότι δεν επιβαίνει σε αυτό ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πτήση του αεροσκάφους «Wing of Zion» έγινε στο πλαίσιο άσκησης εκκένωσης από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Τραμπ έχει στα χέρια του λίστα με 50 στρατιωτικούς στόχους υψηλής αξίας του Ιράν, κάτι που ίσως αναγκάσει την Τεχεράνη να εξαπολύσει αντίποινα τόσο κατά των ΗΠΑ όσο και κατά του Ισραήλ.

 

Εξάλλου, πολλοί ήταν αυτοί που υπενθύμιζαν ότι ανάλογες κινήσεις έκανε το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ πριν τις τρεις προηγούμενες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Κατά την διάρκεια της πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους του Ισραήλ προς την Κρήτη υπήρξε άλλο ένα «περίεργο» γεγονός: για λίγη ώρα το «Wing of Zion» πετούσε «φτερό με φτερό» με κυβερνητικό αεροσκάφος της Ιορδανίας, ενώ πλησίασε και αεροσκάφος τύπου ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εντολή Τραμπ για εκκένωση στρατευμάτων από το Κατάρ

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το στρατιωτικό προσωπικό που είναι ανεπτυγμένο στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή να αποχωρήσει το αργότερο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (14.01.2026), καθώς οι εντάσεις με το Ιράν κλιμακώνονται.

Ορισμένοι στρατιώτες στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ του Κατάρ θα αποχωρήσουν ως προληπτικό μέτρο, μετά από προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη ότι θα στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν ο Τραμπ παρέμβει για να προστατεύσει τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Στην Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αναπτύσσονται περίπου 10.000 στρατιώτες και αποτελεί το αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Παρά το γεγονός ότι δεν θα αποχωρήσουν όλοι οι στρατιώτες, αφού χαρακτηρίζεται ως προληπτικό μέτρο, εντούτοις το Κατάρ δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται ως απάντηση στις υφιστάμενες περιφερειακές εντάσεις, γεγονός που δείχνει ότι οι απειλές του Ιράν για αντίποινα λαμβάνονται σοβαρά.

