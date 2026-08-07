Σίντνεϊ Τάουλ: Πέθανε σε ηλικία 26 ετών η σταρ του TikTok – Kατέγραφε τη ζωή της με τον καρκίνο

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι η Σίντνεϊ Τάουλ, η influencer και σταρ του TikTok πέθανε σε ηλικία 26 ετών έπειτα από τριετή μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου.

Η Σίντνεϊ Τάουλ όλα τα χρόνια που αντιμετώπιζε τον καρκίνο μοιραζόταν με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok τη μάχη της.

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Τον θάνατό της ανακοίνωσε την Πέμπτη (06.08.2026) η οικογένειά της μέσω των λογαριασμών της στα social media, διευκρινίζοντας ότι οφειλόταν σε επιπλοκές της νόσου.

«Η Σιντ έφυγε ήρεμα χθες το βράδυ, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια μάχης με το χολαγγειοκαρκίνωμα», ανέφερε ο αδελφός της, Όστιν, σε βίντεο στο TikTok, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα τους.

Η influencer έπασχε από χολαγγειοκαρκίνωμα, καρκίνο των χοληφόρων, ο οποίος είχε εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία του σώματός της.

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«Είμαστε τόσο περήφανοι για το πόσο σκληρά πάλεψε η Σίντνεϊ και για το γεγονός ότι μοιράστηκε την πορεία της με τόσους πολλούς ανθρώπους», ανέφερε η οικογένειά της.

«Ήθελε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τις σπάνιες μορφές καρκίνου και πίστευε με πάθος στη σημασία του να διεκδικεί κανείς ο ίδιος τη σωστή φροντίδα για την υγεία του. Θα συνεχίσουμε την παρακαταθήκη της και θα την τιμήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε», πρόσθεσε.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, χιλιάδες ακόλουθοι άφησαν μηνύματα στους λογαριασμούς της, αποχαιρετώντας την και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά της.

Επί τρία χρόνια η Τάουλ κατέγραφε στα social media την καθημερινότητά της ως μια νέα γυναίκα που υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία και ζούσε με τον καρκίνο, παρουσιάζοντας τις δυσκολίες αλλά και τις στιγμές ελπίδας και χαράς.