Γεμάτο “βόμβες” για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι το νέο βιβλίο της ανιψιάς του Μέρι Τραμπ, το οποίο περιγράφει τον θείο της ως ένα πρόσωπο που ενδεχομένως ταλαιπωρείται από πολλαπλές ψυχικές διαταραχές αλλά επί της ουσίας και… απατεώνα.

Η Μέρι Τραμπ είναι η κόρη του μεγαλύτερου αδερφού του προέδρου Τραμπ, του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, ενός πιλότου της πολιτικής αεροπορίας που ήταν αλκοολικός και πέθανε από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 42 ετών.

Η ίδια είναι κλινική ψυχολόγος με διδακτορικό δίπλωμα από το πανεπιστήμιο Adelphi University της Νέας Υόρκης.

Στο βιβλίο της αναφέρει πως για να μπει στο Πανεπιστήμιο δεν έγραψε ο ίδιος το τεστ που γράφουν όλοι οι υποψήφιοι στις ΗΠΑ (SAT) αλλά πλήρωσε κάποιον να το κάνει! Μάλιστα με τον καλό βαθμό που πήρε αυτος που έγραψε το τεστ, ο Τραμπ μπόρεσε να πάει στο υψηλής μόρφωσης και πρεστίζ Wharton business school της Πενσιλβάνια.

“Λύσσα” από το περιβάλλον του Τραμπ

O νεότερος αδερφός του προέδρου Τραμπ, ο Ρόμπερτ Τραμπ, προσπαθεί να σταματήσει την έκδοση του βιβλίου με τίτλο: “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man,” ενώ αντίγραφα του βιβλίου έχουν διανεμηθεί στα ΜΜΕ. Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster μετέθεσε τη Δευτέρα, την ημερομηνία έκδοσης για την επόμενη Τρίτη.

Η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι το βιβλίο είναι γεμάτο “από ψέματα και αυτό είναι όλο.”

Η Σάρα Μάθιους, μία άλλη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε: “Η Μέρι Τραμπ και ο εκδότης του βιβλίου της, μπορεί να ισχυρίζονται ότι ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον, αλλά το βιβλίο αυτό, είναι ξεκάθαρα για το οικονομικό συμφέρον της συγγραφέως. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο για περισσότερο από τρία χρόνια και εργάζεται για το καλό του αμερικανικού λαού – γιατί βγήκε να μιλήσει τώρα;”

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ