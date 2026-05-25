Η Ρωσία προειδοποιεί τους ξένους πολίτες στο Κίεβο: Εγκαταλείψτε αμέσως την ουκρανική πρωτεύουσα

Νωρίτερα, μια ρωσική επίθεση στην επαρχία του Χαρκόβου άφησε τουλάχιστον δύο νεκρούς και 19 τραυματίες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές
Εκτόξευση ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου τύπου Iskander / Russian Defense Ministry Press Service via AP
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να εγκαταλείψουν εκτάκτως το Κίεβο, εν μέσω ρωσικών απειλών για νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones. 

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα (25.05.2026) ότι έχει ξεκινήσει μια σειρά επιθέσεων κατά της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Νωρίτερα, μια ρωσική επίθεση στην στην επαρχία του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία άφησε τουλάχιστον δύο νεκρούς και 19 τραυματίες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δύο άνδρες, ηλικίας 68 και 25 ετών, σκοτώθηκαν και από τους 19 τραυματίες, οι 17 νοσηλεύονται, τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο κυβερνήτης του Χαρκόβου, Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Αποθήκες, οχήματα και μια επιχείρηση υπέστησαν ζημιές, ενώ μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο της επίθεσης σβήστηκε από τις κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πρόσθεσε.

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται μετά από μια μαζική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Κίεβο με υπερηχητικά βλήματα, βαλλιστικό πύραυλο τύπου Oreshnik και εκατοντάδες drones «καμικάζι».

Σήμερα (25.05.2026), η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε πως η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει το Κίεβο ως αντίποινα στην «σκόπιμη» – όπως την χαρακτήρισε – επίθεση με drones από την Ουκρανία κατά φοιτητικής εστίας στην πόλη Σταρομπίλσκ, στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία επαρχία Λουγκάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία

Ο ουκρανικός στρατός αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση αυτή της Παρασκευής (22.05.2026) και δήλωσε ότι στόχευσε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή.

