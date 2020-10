Σκληραίνει τη στάση του ο Μακρόν – Φωτίζει κυβερνητικά κτίρια με σκίτσα του Charlie Hebdo

Σκληραίνει τη στάση του κατά του ισλαμικού φανατισμού ο Εμάνουελ Μακρόν κάνοντας καθώς έδωσε άδεια προκειμένου να φωτιστούν κυβερνητικά κτήρια με τα επίμαχα σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo τα οποία απεικονίζουν τον Μωάμεθ.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια «πολεμική κίνηση» από την πλευρά του Μακρόν, ο οποίος σε ομιλία του έκανε λόγο για πρώτη φορά για θρησκευτικό απομονωτισμό.

Σε πλάνο που ανέλυσε ο Γάλλος πρόεδρος εστιάζει σε πέντε άξονες και περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης κατά της «ριζοσπαστικοποίησης» των νεαρών μουσουλμάνων και της πάταξης των αποσχιστικών τάσεων στην κοινωνία.

Να σημειωθεί ότι ξεκίνησαν και μαζικές απελάσεις ισλαμιστών μετά μάλιστα και το σοκαριστικό περιστατικό με τον αποκεφαλισμό ενός καθηγητή. Επίσης έχουν κλείσει μια σειρά σύλλογοι οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για «ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση» των νέων.

Police stand guard as Charlie Hebdo cartoons of Muhammad were projected onto a town hall in Montpellier, France as a tribute to the history teacher who was beheaded by a Muslim refugee. In 2015, 12 people at Charlie Hebdo magazine were killed by jihadists. pic.twitter.com/yOmzUWZJtM