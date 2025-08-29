Σκληρή προειδοποίηση από τη Χαμάς: «Αν το Ισραήλ επιτεθεί στη Γάζα, οι Ισραηλινοί όμηροι θα κινδυνέψουν όσο οι μαχητές μας»

Χρησιμοποιώντας τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούν στη Γάζα, οι μαχητές της Χαμάς προειδοποιούν πως στην περίπτωση που ο στρατός του Ισραήλ επιτεθεί στον θύλακα, τότε θα κινδυνέψουν εξίσου με τους μαχητές καθώς θα βρεθούν στις ζώνες των μαχών.

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, με φόντο την εισβολή που ετοιμάζει ο στρατός του Ισραήλ στη Γάζα, ξεκαθάρισε πως από την μία θα φροντίσουν τους ομήρους, από την άλλη όμως αυτοί θα παραμείνουν με τους μαχητές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους και τις ίδιες τραγικές συνθήκες διαβίωσης.

«Θα φροντίσουμε τους φυλακισμένους (ομήρους σ.σ.) όσο καλύτερα θα μπορούμε, και αυτοί θα είναι μαζί με τους μαχητές μας στις ζώνες των μαχών και των συγκρούσεων, θα υπόκεινται στους ίδιους κινδύνους και στις ίδιες συνθήκες διαβίωσης”, αναφέρει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς.

«Για κάθε αιχμάλωτο που θα σκοτώνεται στην επίθεση, θα δημοσιεύουμε το όνομά του, τη φωτογραφία του και απόδειξη του θανάτου του», αναφέρεταΙ ακόμα στο κείμενο που αποδίδεται στον εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστό με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Ομπέιντα.

«Ο εχθρικός στρατός και η τρομοκρατική κυβέρνηση του (σ.σ. Μπεντζαμίν Νετανιάχου) θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για την τύχη των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς, σύμφωνα με την οποία τα ισραηλινά σχέδια μάχης «θα γυρίσουν μπούμερανγκ στους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες» του Ισραήλ.

Έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου, ο οποίος προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στον στρατό να προετοιμαστεί για μια επικείμενη μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας με δηλωμένο στόχο την εξόντωση της Χαμάς και την επιστροφή στο Ισραήλ όλων των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, και περίπου 20 από αυτούς θεωρούνται ακόμη ζωντανοί.

Σε νέο βίντεο που ανέβηκε σήμερα στα social media από την 7η Οκτωβρίου, φαίνεται η στιγμή που ένας πατέρας εκτελείται από μαχητές της Χαμάς στο Ισραήλ, στην προσπάθειά του να κρυφτεί με τα παιδιά του.

Οι μαχητές της οργάνωσης, πετούν χειροβομβίδα στο δωμάτιο όπου κρύβονται οι Ισραηλινοί, με αποτέλεσμα ο πατέρας να χάσει αμέσως τη ζωή του. Τα παιδιά τότε βγαίνουν από το δωμάτιο με κλάματα και γεμάτα αίματα ενώ οι πολεμιστές της Χαμάς ψάχνουν το ψυγείο τους για να δροσιστούν.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ, περίπου ένα 1 εκατ. Παλαιστίνιοι βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία ο ισραηλινός στρατός κήρυξε επίσημα σήμερα «εμπόλεμη ζώνη».