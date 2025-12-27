Κόσμος

Σοκ στη Βαλένθια: Σκοτώθηκε ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν με τα τρία παιδιά του σε ναυάγιο στην Ινδονησία

Ο Ισπανός προπονητής της δεύτερης γυναικείας ομάδας της Βαλένθια ήταν διακοπές μαζί με την οικογένειά του
Ινδονησία

Ο προπονητής της δεύτερης γυναικείας ομάδας της Βαλένθια, Φερνάντο Μαρτίν, έχασε τη ζωή του μαζί με τα παιδιά του, μετά από τη βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας, λόγω σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο Φερνάντο Μαρτίν αγνοούταν από χθες το βράδυ και σύμφωνα με το ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων βρέθηκε νεκρός μαζί με τα τρία παιδιά του ηλικίας 12, 10 και 9 ετών.

Ο ισπανός προπονητής, οι δύο γιοί και μια κόρη του, που βρίσκονταν σε διακοπές στην Ινδονησία αγνούνται από χθες το βράδυ όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών.

Η μητέρα και μια κόρη της οικογένειας αυτής από την Ισπανία, καθώς και το τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν και είναι ασφαλείς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα θαλάσσια δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος περίπου 17.000 νησιών, πολλές φορές λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού ασφαλείας ή ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό γεγονός

«Η Βαλένθια είναι βαθιά συντετριμμένη μετά τον θάνατο του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας Γυναικών Β, και τριών από τα παιδιά του σε ένα τραγικό ατύχημα με πλοίο που σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπως επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές. Από την ομάδα, θέλουμε να στείλουμε, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για όλους, την υποστήριξη και τα συλλυπητήριά μας στα μέλη της οικογένειας, τους φίλους και τους συναδέλφους της».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
133
110
66
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 47χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε – Τσακώθηκαν για το τηλεκοντρόλ
Ο άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ όταν τσακώθηκε με τη σύζυγό του για την αλλαγή καναλιού στην τηλεόραση - Σκότωσε την 38χρονη, ενώ ευτυχώς τα τρία παιδιά γλίτωσαν από τα χειρότερα
Η οικογένεια του 47χρονου που σκότωσε την σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Ταϊλάνδη και Καμπότζη υπογράφουν νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό των συγκρούσεων στα σύνορά τους
Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η Ταϊλάνδη, μετά την τήρηση της εκεχειρίας για 72 ώρες, θα επαναπατρίσει 18 καμποτζιανούς στρατιώτες που κρατούσε αιχμαλώτους από τις προηγούμενες συγκρούσεις τον Ιούλιο
Ο υπουργός Άμυνας της Καμπότζης Tea Seiha και ο υπουργός Άμυνας της Ταϊλάνδης Natthaphon Narkphanit ποζάρουν με έγγραφα κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης της Γενικής Επιτροπής Συνόρων (GBC) σε συνοριακό σημείο ελέγχου, στην επαρχία Chanthaburi
Newsit logo
Newsit logo