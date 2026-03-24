Κόσμος

Σοκ στο Μεξικό: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες σε σχολείο

Νεκρές είναι «μια καθηγήτρια και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού» του σχολείου, τις οποίες σκότωσε ο 15χρονος που άνοιξε πυρ
Μεξικό
REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μεξικό την Τρίτη (24.03.2026) , όταν ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο της πολιτείας Μιτσοακάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. 

Το έγκλημα σημειώθηκε στο ιδιωτικό σχολείο Μακαρένκο, στην πόλη Λάσαρο Κάρδενας στο Μεξικό. Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, οι δυο γυναίκες που εντοπίστηκαν νεκρές και που φέρονται να εργάζονταν στο σχολείο, έφεραν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες, ενώ ο 15χρονος δράαστης συνελήφθη.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, νεκρές είναι «μια καθηγήτρια και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού» του σχολείου.

Η εισαγγελία της πολιτείας δεν διευκρίνισε τις θέσεις που είχαν οι δύο γυναίκες στο σχολείο.

Οι δείκτες εγκληματικότητας στην πολιτεία Μιτσοακάν είναι από τους υψηλότερους σε ολόκληρο το Μεξικό, καθώς στην περιοχή δρουν καρτέλ ναρκωτικών και άλλες συμμορίες που επιδίδονται σε απαγωγές με στόχο να αποσπάσουν λύτρα.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία δεν είναι συνηθισμένες στο Μεξικό, παρά τα υψηλά ποσοστά βίας που σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
529
298
124
95
88
Newsit logo
Newsit logo