Σοκάρει ο τελευταίος σύντροφος του George Michael! «Σεβασμός τέλος» – Θα τα ξεπουλήσει όλα

Σε μια σειρά από tweets στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Fadi Fawaz αναφέρει πως θα σταματήσει να δείχνει σεβασμό και θα πουλήσει τα υπάρχοντα του George Michael.

Εξαπέλυσε επίθεση στην οικογένεια και τη νομική ομάδα του George Michael με τους οποίους βρίσκεται σε διαμάχη μετά τον θάνατο του ιδρυτή των Wham! τα Χριστούγεννα του 2016. Η διαμάχη τους, όπως έχει παραδεχτεί δημόσια, ξεκίνησε από τη διαθήκη του τραγουδιστή.

Goerge Micheal Items for sale if you interested please let me know. It’s a way so I can survive till we solve the problems with his family and lawyer. Since I’m left with no help and since no one is human anymore. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) April 16, 2018

Στο σφυρί προσωπικά αντικείμενα του George Michael

O Fadi Fawaz, που ζει ακόμα στο σπίτι του τραγουδιστή στο βόρειο Λονδίνο, γράφει ότι έχει μείνει χωρίς καθόλου βοήθεια. Χρειάζεται περισσότερα χρήματα για να συνεχίσει τη ζωή του.

Am willing to sell any story as well . — Fadi Fawaz (@fadifawaz) April 16, 2018

Iam done with being respectful towards George Michael or the rest. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) April 16, 2018

If you wanna interview me you know where to find me. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) April 16, 2018

I will fight for my right from George Michael till the last day of my life. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) April 16, 2018

And no I won’t get a job . — Fadi Fawaz (@fadifawaz) April 16, 2018

«Προσωπικά αντικείμενα του George Michael για πούλημα. Όποιος ενδιαφέρεται, ας μου πει» έγραψε ο Fadi Fawaz. «Είναι ένας τρόπος για να μπορέσω να επιβιώσω μέχρι να λύσουμε τα προβλήματα με την οικογένειά του και τους δικηγόρους. Από τον θάνατό του έχω μείνει χωρίς βοήθεια και από τότε κανείς δεν είναι άνθρωπος. Σταματώ να δείχνω σεβασμό στον George Michael ή τους υπόλοιπους. Θα παλέψω για τα δικαιώματά μου και όχι δεν θα βρω δουλειά».

Πηγή: Dailymail