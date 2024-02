Σοκάρει πατέρας στη Γάζα: «Ποιος θα με ξαναπεί μπαμπά;» – Έχασε 103 συγγενείς από πύραυλο

Όταν 103 συγγενείς του σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό στο σπίτι της οικογένειάς τους στην πόλη της Γάζας, εκείνος είχε κολλήσει 80 χιλιόμετρα μακριά, στην κατεχόμενη πόλη Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης.

Ο Ahmad al-Ghuferi εργαζόταν σε ένα εργοτάξιο στο Τελ Αβίβ όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου – αδυνατώντας να επιστρέψει στη γυναίκα του και τις τρεις μικρές κόρες του στη Γάζα λόγω του πολέμου που ακολούθησε και του στρατιωτικού αποκλεισμού του Ισραήλ.

Τη στιγμή της επίθεσης μιλούσε με τη σύζυγό του, Shireen, όταν συνέβη η επίθεση το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου.

“Ήξερε ότι θα πέθαινε”, είπε. “Μου είπε να τη συγχωρήσω για οτιδήποτε κακό μπορεί να μου είχε κάνει ποτέ. Της είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να το πει αυτό. Και αυτό ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα μεταξύ μας”.

Μια μεγάλη βομβιστική επίθεση στο σπίτι του θείου του εκείνο το βράδυ σκότωσε τη σύζυγό του και τις τρεις μικρές κόρες του – την Tala, τη Lana και τη Najla.

Σκοτώθηκαν επίσης η μητέρα του Ahmad, τέσσερα από τα αδέλφια του και οι οικογένειές τους, καθώς και δεκάδες θείες, θείοι και ξαδέλφια του. Περισσότεροι από 100 νεκροί συνολικά. Πάνω από δύο μήνες μετά, ορισμένα από τα πτώματά τους είναι ακόμη παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

Την περασμένη εβδομάδα, γιόρτασε τα γενέθλια της μικρότερης κόρης του. Η Najla θα γινόταν δύο ετών. Ο Αχμάντ προσπαθεί ακόμα να συνειδητοποιήσει την απώλεια.

Ανίκανος να κρατήσει τα σώματα των παιδιών του ή να παραστεί στις κηδείες τους, εξακολουθεί να μιλάει γι’ αυτά σε ενεστώτα χρόνο, με το πρόσωπό του ακίνητο κάτω από τα δάκρυα που κυλούν.

