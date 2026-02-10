Κόσμος

Σομαλία: Αεροπλάνο της StarSky με 55 επιβάτες συνετρίβη στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωση – Σοκαριστική εικόνα με κομμένο φτερό

Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες
Το αεροπλάνο της StarSky στη Σομαλία
Το αεροπλάνο της StarSky στη Σομαλία

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Σομαλία, όταν αεροπλάνο της τοπικής αεροπορικής εταιρείας StarSky συνετρίβη στη θάλασσα λεπτά μετά την απογείωσή του. Παρά τον αρχικό πανικό και την εικόνα του αεροσκάφους με αποκομμένο φτερό, όλοι οι 55 επιβάτες και το πλήρωμα βγήκαν σώοι, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διερεύνηση για τα αίτια του ατυχήματος.

Το αεροπλάνο, που ανήκει στην τοπική αεροπορική εταιρεία StarSky, απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Aden Adde στη Σομαλία και κατέπεσε στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού, σε περιοχή κοντά στα όρια του αεροδρομίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος.

Μάρτυρες κοντά στην παραλία εντόπισαν το αεροπλάνο να πετά ασυνήθιστα χαμηλά πριν προσγειωθεί στην ακτή. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το φτερό του αεροσκάφους αποκομμένο.

Η στιγμή που οι επιβαίνοντες βγαίνουν από το αεροπλάνο μες τη θάλασσα:

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Full Thrust News (@fullthrustnews)

Οι ομάδες διάσωσης έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. «Η προτεραιότητα ήταν να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε πυρκαγιά μετά την πρόσκρουση» δήλωσε αξιωματούχος του αεροδρομίου. «Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (SCAA) επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα, συνολικά 55 άτομα, επέζησαν. Παράλληλα, ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό για μικρό χρονικό διάστημα ώστε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να φτάσουν στην ακτή, αλλά έχει πλέον λειτουργεί κανονικά.

