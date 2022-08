Οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας έβαλαν τέλος στο θρίλερ της εισβολής μαχητών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ στο ξενοδοχείο Χαγιάτ του Μογκαντίσου, ύστερα από περίπου 30 ώρες, όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας έβαλαν πλέον τέλος στην πολιορκία και οι ένοπλοι είναι νεκροί. Δεν είχαμε πυρά από το κτίριο την τελευταία ώρα», είπε στο AFP Σομαλός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για αυτήν την αιματηρή επίθεση το πρωί της Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι νεκροί είναι περίπου 40. Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πρώην αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών της Σομαλίας, είχε μεταδώσει πως τουλάχιστον 12 άμαχοι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Gunfire was still being heard early on Saturday as security forces tried to contain the last militants, who were thought to be in the hotel https://t.co/XbKwl36D51