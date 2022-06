Στη Σουηδία ο υπουργός Δικαιοσύνης επιβίωσε οριακά της πρότασης μομφής και μαζί του παρέμεινε ζωντανή και η κυβέρνηση της πρωθυπουργού, Μαγκνταλένα Άντερσον. Μια Κούρδισσα, πρώην μαχήτρια, έγειρε την πλάστιγγα.

Κατά την ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε εναντίον του υπουργού Δικαιοσύνης, Μόργκαν Γιόχανσον, η κεντροδεξιά αντιπολίτευση, στο κοινοβούλιο της Σουηδίας, δεν συμπληρώθηκαν οι 175 ψήφοι που ήταν απαραίτητες.

Σε διαφορετική περίπτωση η σκανδιναβική αυτή χώρα θα οδηγούνταν σε μια δεύτερη κυβερνητική κρίση μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο τη στιγμή που βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αμινέχ Κακαμπαβέχ, η οποία είναι Ιρανή κουρδικής καταγωγής, απείχε της ψηφοφορίας επί της πρότασης μομφής την οποία κατέθεσε η κεντροδεξιά αντιπολίτευση εναντίον του υπουργού Δικαιοσύνης Μόργκαν Γιόχανσον για την αύξηση των εγκλημάτων από συμμορίες.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα απέχω της ψηφοφορίας», δήλωσε η Κακαμπαβέχ μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση SVT.

Χωρίς την ψήφο της Κακαμπαβέχ, η πρόταση μομφής, που τέθηκε νωρίτερα σε ψηφοφορία υπερψηφίστηκε μόνο από 174 μέλη του κοινοβουλίου, ενώ για να ανατραπεί ο υπουργός και ως εκ τούτου η κυβέρνηση απαιτούνταν 175 ψήφοι.

