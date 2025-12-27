Σουηδία – Φινλανδία: Η καταιγίδα Γιοχάνες άφησε πίσω της δύο νεκρούς και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τη ζωή σε δύο ανθρώπους στοίχισε σε Σουηδία και Φινλανδία η καταιγίδα Γιοχάνες. Παράλληλα, χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα σε συνθήκες πολικού ψύχους και εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών.

Η καταιγίδα Γιοχάνες που έπληξε χθες (27.12.2025) Σάββατο τη Σουηδία και τη Φινλανδία, άφησε πίσω πίσω της δύο νεκρούς και 160.000 νοικοκυριά στις δύο χώρες να είναι βυθισμένα στο σκοτάδι.

Το σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (SMHI) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Σουηδίας, καθώς η καταιγίδα σάρωνε τη χώρα.

Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, βρήκε τον θάνατο κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργετ, στην κεντρική Σουηδία. «Λόγω της καταιγίδας, δέντρο καταπλάκωσε έναν άνδρα», δήλωσε ο Ματς Λαν, αξιωματούχος της αστυνομίας του Γιέβλεμποργκ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας πως το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Βορειότερα, ο περιφερειακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hemab ενημέρωσε πως ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου SVT, το θύμα καταπλακώθηκε, επίσης, από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT αναφέρει πως περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Johannes tog oss med storm.

42 sekundmeter för att vara exakt. pic.twitter.com/zgwpMfpUFT — Sandra Dahlberg (@SandraDahlberg6) December 27, 2025

NEW – Sweden: Storm knocks down Gävle Goathttps://t.co/NTf2Elj4nx pic.twitter.com/0R4nrta9lr — Nordic News (@Nordic_News) December 27, 2025

Η φινλανδική κρατική τηλεόραση Yle μετέδωσε πως περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα κυριότερα προβλήματα να καταγράφονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.