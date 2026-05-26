Σκηνές τρόμου στην Κίνα: Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο μετά την υποχώρηση γέφυρας

Βίντεο που προκαλεί σοκ κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που γέφυρα στην κεντρική Κίνα καταρρέει, παρασύροντας αυτοκίνητο μέσα σε φουσκωμένο ποτάμι.

Σύμφωνα με το ABC, το περιστατικό με τη γέφυρα σημειώθηκε στην επαρχία Χιουμπέι στην Κίνα, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στις υποδομές της περιοχής.

Τμήμα της γέφυρας υποχώρησε ξαφνικά την ώρα που πάνω της κινούνταν λευκό όχημα, το οποίο κατέληξε στα ορμητικά νερά.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η δραματική στιγμή της κατάρρευσης, με το αυτοκίνητο να πέφτει στο ποτάμι και να παρασύρεται από τον ισχυρό χείμαρρο που δημιούργησε η κακοκαιρία.

An eyewitness caught the moment a car on the edge of a broken bridge in east-central China fell into a fast-flowing river after the structure gave way. The vehicle had been evacuated before it fell. pic.twitter.com/QWD2CG3YFJ — ABC News (@ABC) May 26, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημα, πριν αυτό βυθιστεί στα νερά, αποφεύγοντας τα χειρότερα.