Σκηνές τρόμου στην Κίνα: Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο μετά την υποχώρηση γέφυρας

Ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημα, πριν αυτό βυθιστεί στα νερά
Η στιγμή που καταρρέει η γέφυρα και παρασέρνει το αυτοκίνητο
Βίντεο που προκαλεί σοκ κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που γέφυρα στην κεντρική Κίνα καταρρέει, παρασύροντας αυτοκίνητο μέσα σε φουσκωμένο ποτάμι.

Σύμφωνα με το ABC, το περιστατικό με τη γέφυρα σημειώθηκε στην επαρχία Χιουμπέι στην Κίνα, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στις υποδομές της περιοχής.

Τμήμα της γέφυρας υποχώρησε ξαφνικά την ώρα που πάνω της κινούνταν λευκό όχημα, το οποίο κατέληξε στα ορμητικά νερά.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η δραματική στιγμή της κατάρρευσης, με το αυτοκίνητο να πέφτει στο ποτάμι και να παρασύρεται από τον ισχυρό χείμαρρο που δημιούργησε η κακοκαιρία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημα, πριν αυτό βυθιστεί στα νερά, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

