Σουηδοί διπλωμάτες συζητούν τα αιτήματα της Τουρκίας κατά τη διάρκεια συναντήσεων που έχουν σήμερα στην Άγκυρα με στόχο την επίλυση των τουρκικών επιφυλάξεων αναφορικά με τις αιτήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας για ένταξη τους στο ΝΑΤΟ, δήλωσε η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον.

Η σουηδική και η φινλανδική αντιπροσωπεία συναντήθηκαν, σήμερα Τετάρτη, με τον εκπρόσωπο του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, και τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ.

«Φυσικά θα εξετάσουμε και θα συζητήσουμε τον κατάλογο και θα διευθετήσουμε μια σειρά από πράγματα που ήταν ασαφή σε δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης και σε δηλώσεις από άλλα μέρη», είπε η Άντερσον.

«Είναι σαφές ότι το θέμα είναι πού στέλνουμε την οικονομική μας βοήθεια, για παράδειγμα, και ότι πουλάμε όπλα. Δεν στέλνουμε χρήματα σε τρομοκρατικές οργανώσεις, προφανώς – ούτε όπλα», συμπλήρωσε.

The meeting between Turkey – Finland and Sweden has started in Ankara just now.

This is the first official face to face meeting between the three countries after Sweden and Finland announced they wanted to join NATO.

No presser expected but a joint written statement.