Κόσμος

Σουηδία: Νεκρή 55χρονη από επίθεση 20χρονου στην πόλη Μπόντεν – Δύο ακόμα τραυματίες, η αστυνομία πυροβόλησε τον δράστη

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με σουηδικά ΜΜΕ
Η αστυνομία στη Σουηδία
Η αστυνομία στη Σουηδία / TT News Agency / Adam Ihse via REUTERS

Μετά από επίθεση ενός αγνώστου πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Μπόντεν, στη Σουηδία, ενώ μία 55χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε σπίτι. Ο δράστης φαίνεται να σκότωσε την γυναίκα με μπαλτά, ενώ η αστυνομία τον πρυροβόλησε για να τον εξουδετερώσει.

Όπως ανακοίνωσε η εφημερίδα Aftonbladet της Σουηδίας, αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, ενώ η αστυνομία έλαβε αναφορές ότι ένας άνδρας περίπου 20 ετών επιτέθηκε στους ενοίκους του σπιτιού. 

Το πτώμα της 55χρονης γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που έγινε η έρευνα, ενώ δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Λαμβάνουμε μια σειρά από ερευνητικά μέτρα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εφημερίδα Daily Aftonbladet ήταν αυτή που ανέφερε ότι είχε διαπραχθεί ένα βίαιο έγκλημα και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη τις τοπικές αρχές.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χλμ. (50 μίλια) νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
113
94
74
51
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Πάπας Λέων στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του: «Αναθέτουμε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της Ειρήνης» – Η αναφορά του στη Γάζα και τους πρόσφυγες
«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμένες στην βροχή, στον άνεμο και στο κρύο, αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου» ανέφερε ο πάπας
πάπας λέων
Χριστουγεννιάτικη επικοινωνία Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ για την Ουκρανία - «Ήταν μία καλή συζήτηση»
«Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και οι ιδέες που συζητήσαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες»
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo