Σουηδία: Οι πρώτες φωτογραφίες του δράστη που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο – Ψάχνουν τα κίνητρά του

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο της Σουηδίας.

Ο δράστης της «χειρότερης στα χρονικά της Σουηδίας» επίθεσης φέρεται να είναι κάτοικος του Ορεμπρό, άφησε πίσω του 11 νεκρούς στο σχολείο συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, καθώς αυτοκτόνησε.

Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν και κανείς δεν ξέρει τι ήταν αυτό που τον οδήγησε σε αυτή την πράξη. Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν για μισή ώρα, μετά ξανάρχισαν», αφηγήθηκαν εκπαιδευτικοί και επικαλούμενοι μαθητές αναφέρουν ότι ο δράστης φορούσε μάσκα.

Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα μόνο την ηλικία του, είναι 35 χρονών, ενώ έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και οι πρώτες του φωτογραφίες. Οι αρχές προς το παρόν αποκλείουν ότι η επίθεση μπορεί να σχετίζεται με τρομοκρατία. Ωστόσο δεν μπορούν να αποκλείσουν περισσότερους δράστες που συνδέονται με το περιστατικό.

«Ο 35χρονος είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά του και είχε προβλήματα ψυχικής υγείας», σύμφωνα με τη θυγατρική του CNN, Expressen. Άλλες πηγές κάνουν λόγο ότι πρόκειται για 22χρονο.

School shooter in Örebro confirmed to be Samuel Hydén, 22 year old male. Suspect shot himself but police still on their toes making sure the danger is really over#örebro #Sweden #tragedy #terror pic.twitter.com/60fLeheQDi