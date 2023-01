Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ο Ουκρανός πρόεδρος μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της Βρετανίας μακροπρόθεσμα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με drones, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Ζελένσκι και Σούνακ συζήτησαν τις αποτρόπαιες επιθέσεις των τελευταίων ημερών με drones στην Ουκρανία», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την επικοινωνία των δύο ηγετών νωρίτερα σήμερα.

«Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ουκρανία μπορεί να βασιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι θα συνεχίσει να την υποστηρίζει μακροπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη παράδοση περισσότερων από 1000 αντιαεροπορικών πυραύλων».

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως συζήτησε με τον Ρίσι Σούνακ την περαιτέρω αμυντική συνεργασία Βρετανίας και Ουκρανίας.

«Συμφωνήσαμε να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για να φέρουμε τη νίκη πιό κοντά αυτόν τον χρόνο. Ήδη λάβαμε στέρεες αποφάσεις γι αυτό», ανέφερε ο Ζελένσκι.

