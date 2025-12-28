Κόσμος

Σουρινάμ: Άνδρας έσφαξε 9 ανθρώπους, ανάμεσά τους 5 παιδιά, τα 4 δικά του

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της χώρας αυτής της Νότιας Αμερικής, Γιένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς, ο δράστης σκότωσε «τα ίδια του τα παιδιά», καθώς και γείτονές του
Ένας άνδρας, που προφανώς αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών στο Σουρινάμ, μίας χώρας στον βορρά της Νότιας Αμερικής.

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (28.12.2025) η αστυνομία του Σουρινάμ, η πρωτοφανής σφαγή συνέβη το βράδυ της 27ης Δεκεμβρίου στο ανατολικό Παραμαρίμπο, πρωτεύουσα αυτής της μικρής ολλανδόφωνης χώρας στη Νότια Αμερική.

Ο δράστης τραυματίστηκε και συνελήφθη, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Σουρινάμ, Γιένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς, ο άνδρας σκότωσε «τα ίδια του τα παιδιά», καθώς και γείτονές του.

«Τη νύχτα του Σαββάτου 27ης Δεκεμβρίου προς Κυριακή 28η Δεκεμβρίου, ένας άνδρας σκότωσε (…) τέσσερις ενήλικες και πέντε παιδιά με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ένα έκτο παιδί και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν» στο νοσοκομείο», ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η αστυνομία της Ανατολικής Περιφέρειας, μόλις έφτασε στο σημείο, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πυροβόλα όπλα για να συλλάβει τον ύποπτο, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με αιχμηρό αντικείμενο. Αυτός υπέστη τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια. Μεταφέρθηκε και αυτός με ασθενοφόρο στα επείγοντα για να λάβει ιατρική περίθαλψη και παραμένει υπό αστυνομική φρούρηση», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες αυτής της τραγικής επίθεσης θα ακολουθήσουν», συμπλήρωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας και μίλησαν με γείτονες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Ανέφεραν, επίσης, ότι τέσσερα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν δικά του παιδιά.

